Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины

Андрей Пятов сообщил, что матч против Армении станет для него последним в футболке сборной Украины.

«Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года», - написал Пятов в инстаграме.

Для Андрея это будет 102-я встреча в составе национальной команды. 46 из них были сыграны на ноль.

Дебют состоялся пятнадцать лет назад в матче против Узбекистана (2:1).

Пятов уже объявлял о завершении карьеры в сборной, однако из-за кадровых проблем ему пришлось вернуться в прошлом году.