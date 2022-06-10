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  4. Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины
Лига наций
10 июня 2022, 22:43 |
1331
1

Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины

Украинский вратарь сыграет 102-й матч в составе национальной команды

10 июня 2022, 22:43 |
1331
1
Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины
УАФ. Андрей Пятов

Андрей Пятов сообщил, что матч против Армении станет для него последним в футболке сборной Украины.

«Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года», - написал Пятов в инстаграме.

Для Андрея это будет 102-я встреча в составе национальной команды. 46 из них были сыграны на ноль.

Дебют состоялся пятнадцать лет назад в матче против Узбекистана (2:1).

Пятов уже объявлял о завершении карьеры в сборной, однако из-за кадровых проблем ему пришлось вернуться в прошлом году.

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Віталій Ткачук
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