Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины
Украинский вратарь сыграет 102-й матч в составе национальной команды
Андрей Пятов сообщил, что матч против Армении станет для него последним в футболке сборной Украины.
«Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года», - написал Пятов в инстаграме.
Для Андрея это будет 102-я встреча в составе национальной команды. 46 из них были сыграны на ноль.
Дебют состоялся пятнадцать лет назад в матче против Узбекистана (2:1).
Пятов уже объявлял о завершении карьеры в сборной, однако из-за кадровых проблем ему пришлось вернуться в прошлом году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пресс-конференция наставника сборной Украины накануне матча с Арменией
Джанкарло Гонсалес еще в 2014 году испугался боевых действий на территории Украины