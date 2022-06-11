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  4. ВИДЕО. Два футболиста уехали. Тренировка сборной Украины в Лодзи
Лига наций
11 июня 2022, 04:20 | Обновлено 11 июня 2022, 04:59
494
0

ВИДЕО. Два футболиста уехали. Тренировка сборной Украины в Лодзи

11 июня в 16:00 сине-желтые проведут матч 3-го тура Лиги наций с Арменией

11 июня 2022, 04:20 | Обновлено 11 июня 2022, 04:59
494
0
ВИДЕО. Два футболиста уехали. Тренировка сборной Украины в Лодзи
УАФ

Национальная сборная Украины провела официальную предыгровую тренировку на арене ЛКС в Лодзи. А утром после завтрака расположение сине-желтых покинули Георгий Бущан и Тарас Степаненко, которые из-за повреждений не смогут помочь сборной в заключительных июньских матчах. Тепло попрощавшись с партнерами, ребята отправились в свои клубы.

Поскольку матч с Арменией начнется рано (в 16:00 по Киеву), предыгровая тренировка тоже стартовала немного раньше обычного, в 18:00 (более раннее время, 16:00, воспользовавшись своим правом, выбрали гости).

Из приятных новостей – возвращение в общую группу игроков Эдуарда Соболя, который уже чувствует себя лучше после недомогания. Из плохого – по прилету в Польшу почувствовал недомогание Александр Сирота: как выяснилось, у него поднялась температура. После оказания необходимой медицинской помощи состояние Александра улучшилось, однако он еще чувствует себя ослабленным, поэтому врачи сборной рекомендовали ему избежать физических нагрузок.

Выйдя на поле арены ЛКС, наставник сине-желтых не узнал стадион, на котором юношеская команда Украины U-20 под его руководством проводила тренировки накануне финала чемпионата мира 2019. И удивляться здесь нечему: дело в том, что три года назад здесь было только одна центральная трибуна на 5 тысяч мест, а теперь – полноценный современный красавец-стадион, вмещающий 18 тысяч зрителей.

Достройка арены стоила около 30 млн евро, поэтому вполне ожидаемо, что этот сугубо футбольный комплекс поражает удобными для болельщиков трибунами и продуманной инфраструктурой. Организационная команда УАФ, готовившая арену к матчу, который для украинцев имеет статус домашнего, оформила раздевалку в символике национальной сборной. Домашняя атмосфера создана в подтрибунном помещении, а на арене ее наполнят эмоциями украинские и польские болельщики, которых ожидается до 90% от общего количества зрителей.

Учитывая мизерную разницу между игровыми днями Лиги наций, у тренерского штаба есть только одна тренировка, которую команда может провести полным составом, готовясь к следующей игре. Таким образом главный тренер Александр Петраков дал четко понять ребятам, что по итогам этого занятия определит стартовый состав на игру с армянами.

Выполнив все поставленные в тренировочном процессе задачи, сборники вернулись в гостиницу. 11 июня выезд на стадион будет необычно ранним – сразу после 14:00 по киевскому времени, а матч начнется в 16:00.

ВИДЕО. Два футболиста уехали. Тренировка сборной Украины в Лодзи

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Источник Украинская ассоциация футбола
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