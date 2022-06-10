Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров

Нынешнее летнее трансферное окно будет, пожалуй, самым сложным и напряженным в современной истории «Шахтера». Российско-украинская война изначально поставила под сомнение вопрос дальнейшего существования клуба, однако после успехов ВСУ и отражения наступления врага на столицу и северные области страны, за отечественный футбол стало несколько спокойнее. Сейчас даже обсуждается формат розыгрыша нового сезона в УПЛ, идут дискуссии, дебаты, а это значит, что благодаря нашим воинам-героям прежняя жизнь понемногу получает шанс на восстановление.

Что правда, «Шахтеру», пожалуй, как никому другому в УПЛ придется стать заложником и жертвой своей же стратегии, направленной на чрезмерную легионеризацию состава. Главная «фишка» донецкого клуба, коей несколько десятилетий являлась ставка на бразильских исполнителей, становится практически неактуальной, прежде всего, из-за поведения и позиции самих латиноамериканских футболистов. После начала войны все бразильцы покинули Украину и подавляющее большинство из них заявили прямо или дали понять через СМИ, что не намерены возвращаться в «Шахтер», так или иначе требуя трансфера в другой клуб, а то и ухода на правах свободных агентов.

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С последним, вероятно, УЕФА и ФИФА все-таки помогут «горнякам», как и остальным украинским клубам. Жертва не должна становиться ею еще в большей степени, а потому главенствующие футбольные институции наверняка найдут способ защитить экономические интересы «Шахтера» и других наших клубов в отношении трансферных прав на легионеров. Значит, «горняки» получат возможность продавать своих исполнителей и попробовать выручить на этом неплохие деньги.

Конечно, в Европе найдется немало недобросовестных делков, которые попытаются сыграть на тяжелом положении «Шахтера». Однако шанс дончан заключается в том, что по некоторым исполнителям может наметится определенная трансферная конкуренция, на которой и можно будет постараться максимально взвинтить цену. Скажем, за Додо, по слухам, уже стоят в очереди «Барселона», «Фиорентина», «Реал» и «Тоттенхэм». Значит, у «Шахтера» есть надежда получить за фулбека не менее 20 миллионов евро, а то и больше – за счет всевозможных бонусов.

На уходе Додо, Давида Нереса, Манора Соломона, Маркоса Антонио, Фернандо, Тете и Педриньо «Шахтеру» вполне по силам суммарно заработать порядка 60-70 миллионов евро. И это по самым скромным прикидкам. Если вырученные средства будут реинвестированы в усиление состава, а также не будут продаваться украинцы, на которых также существует спрос (в частности, наиболее «аппетитными вариантами» для иностранных клубов ныне являются Михаил Мудрик и Николай Матвиенко), то «Шахтер» вполне может не только не потерять в силе, но и, возможно, даже сделать шаг вперед в своем развитии.

Прежде всего, анализируя возможность реинвестиции полученных от продажи легионеров денег, акцентируем внимание на хорошо известных «Шахтеру» футболистах – то есть, тех, кто прошел через систему «горняков», начиная с академии, либо же ранее выступал за команду, будучи купленным на стороне. Если сегодня «горняки» смогут вернуть наиболее ярких своих экс-представителей, то новому тренеру (оставлять для де-факто полностью украинской по составу команды итальянца Де Дзерби вряд ли имеет смысл) удастся собрать очень боеспособный коллектив не только по меркам УПЛ, но и для еврокубков.

Давайте оценим все по линиям, делая акцент на привычную для «горняков» схему игры 4-2-3-1.

Голкиперы

Здесь у «Шахтера» нет ни малейших проблем и потребностей срочно выходить на трансферный рынок (опять же, при условии не продажи никого из украинцев этим летом!). В наличии: Анатолий Трубин, Андрей Пятов и Алексей Шевченко, которых должно хватить, чтоб без особых эксцессов пройти весь сезон. Контракт Трубина рассчитан до лета 2024 года, а соглашения Пятова и Шевченко действуют до середины следующего года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Выходить на рынок и приобретать кого-то в эту линию «Шахтеру» просто не имеет смысла.

Защитники

Потери в оборонительных построениях могут свестись к полноценным уходам Витао, Марлона, Исмаили и Додо. Плюс еще стоит вспоминать Маркиньоса Сиприано и Винисиуса Тобиаса, которые не успели стать важными фигурами для первой команды «Шахтера» и также вряд ли когда-либо вернутся в донецкий клуб.

Глобально из первой четверки только Додо в последние годы являлся незаменимой фигурой для «Шахтера». Исмаили после тяжелой травмы, полученной еще в 2020 году, так и не вышел на прежний топовый уровень футбола, Витао не смог оправдать надежд и авансов, которые выдавались ему, как экс-капитану юношеской сборной Бразилии, а Марлон пробыл в команде слишком мало, чтобы успеть стать системообразующим игроком для команды.

В центре обороны «Шахтер», по сути, после ухода легионеров может обойтись и имеющимися в наличии кадрами. Прежде всего, речь о Николае Матвиенко и Валерии Бондаре, помочь которым всегда сможет опытный Сергей Кривцов. Но также «горнякам» было бы неплохо пригласить еще как минимум двух исполнителей. И здесь выбор очевиден в пользу Ярослава Ракицкого, пребывающего в статусе свободного агента и тренировавшегося с «Шахтером» в Турции, а также активно привлекаемого ныне в национальную сборную центрбека пражской «Славии» Тараса Качарабу. Последний является воспитанником академии «горняков», так и не получившим в свое время шанс в первой команде. Ныне Качараба очень неплох, а его номинальная трансферная стоимость в 1,5 миллиона евро выглядит вполне подъемной для «Шахтера». Среди дополнительных вариантов также можно рассмотреть возвращение еще одного «академика» дончан, не сыгравшего за первую команду – 21-летнего Максима Таловерова из той же пражской «Славии», чей ценник ныне составляет 750 тысяч евро.

Справа заменить Додо будет непросто, но потенциал у Ефима Конопли для этого есть. Молодой украинец очень неплох при подключении к атакам, а вот в обороне пока не настолько надежен, как хотелось бы. Впрочем, в УПЛ «Шахтер» в основном атакует, а потому Конопли должно хватать, а подменить его может 26-летний Игорь Кирюханцев, который заодно и в вопросах обеспечения надежности в некоторых матчах может помочь. Кирюханцев, который много лет провел в академии «Шахтера», сыграл только 25 минут за основу «горняков», и незаслуженно выпадал из зоны внимания практически всех последних наставников дончан. Контракт у Игоря истекает в июне, но если в «Шахтере» на него будут рассчитывать, то защитник наверняка с радостью согласится остаться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Слева номинально можно тоже обойтись без трансферов, сделав ставку на Виктора Корниенко, уже имеющего опыт выступлений за первую команду «Шахтера». Подменять при необходимости коллегу сможет Матвиенко, но интереснее выглядел бы вариант с возвращением Эдуарда Соболя. 27-летний защитник в настоящий момент находится на контракте в «Брюгге», куда был продан «Шахтером» летом минувшего года за 3,5 миллиона евро. Соболь, в свое время, также не смог впечатлить ни Мирчу Луческу, ни его преемников на посту главного тренера «горняков», хотя в Бельгии показывает весьма высокий уровень игры. Да и оценочная стоимость украинца сейчас вполне приемлема – 3,2 миллиона евро.

Полузащитники

В опорной зоне ставку предстоит делать на ветерана Тараса Степаненко. Контракт 32-летнего хавбека рассчитан еще на два сезона, а потому он еще сослужит добрую службу донецкой команде. Практически готовой подменой для Тараса является 25-летний Даниил Игнатенко, отыгравший последние полгода в аренде за «Бордо». Во французской Лиге 1 украинец сумел показать себя с лучшей стороны и добиться вызова в национальную сборную. Де-юре у «жирондинцев» есть право выкупа контракта Игнатенко, но реально в «Шахтере» могут уговорить Даниила не соглашаться на такой вариант, и тогда он вернется в стан «оранжево-черных», став очень полезной опцией для усиления состава.

В центре поля у «Шахтера», как правило, балом правили бразильцы. Однако Маркос Антонио уже на пути в «Лацио», Майкон пока в аренде в «Коринтиансе», но также может быть продан в какой-то из европейских клубов (поговаривают о том же «Лацио»), а Алан Патрик был продан в «Интернасьонал» еще в апреле за 2 миллиона евро.

По сути, ключевые проблемы «Шахтера», если представить полный отъезд легионеров, будут возникать именно в центральной зоне полузащиты, но здесь же у «горняков» есть прекрасные опции потенциального возвращения своих экс-футболистов. Речь, конечно же, о нынешних лидерах сборной Украины Руслане Малиновском из «Аталанты» и Александре Зинченко из «Манчестер Сити». Оба провели отнюдь не лучшие с индивидуальной точки зрения сезоны, и нуждаются в смене обстановки.

Команда из Бергамо постепенно теряет конкурентоспособность, по причине чего для Малиновского было бы положительным решением уехать оттуда и попробовать себя вне модели Гасперини. Что касается Зинченко, то Гвардиола не видит Александра в центре поля, где тот наиболее эффективен и ярок. Поговаривают, что украинец готов покинуть «Манчестер Сити», где выиграл уже множество внутренних трофеев, именно ради возможности регулярно играть на позиции центрального хавбека. Возвращение в «Шахтер», конечно, крайне маловероятно для Малиновского и Зинченко, но экономически «горняки» могут потянуть эти две топовые сделки, реинвестировав немалые средства, полученные от продажи легионеров.

Номинально в вопросе возвращения Малиновского и Зинченко стоит вести речь о 28 и 25 миллионах евро, соответственно, по оценкам Transfermarkt. Хочется верить, что если «Шахтер» реально сделал бы запрос по этим игрокам, то ни «Аталанта», ни «Манчестер Сити» не стали бы противиться сделкам и пытаться нажиться по максимуму. Равно как хотелось бы верить и в искреннее желание лидеров сборной вернуться именно сейчас в Украину, чтобы помогать ей бороться за свое развитие вместе.

На подмену для Зинченко и Малиновского были бы Артем Бондаренко и Георгий Судаков. Оба очень талантливы, но и достаточно молоды, особенно для серьезных баталий в Лиге чемпионов. Поэтому им еще нужен год-два, чтобы заматереть и набраться должного опыта и сноровки. За спинами Зинченко и Малиновского это удавалось бы куда быстрее.

Резервные варианты – Виктор Коваленко из «Аталанты» (3 миллиона евро), Владлен Юрченко из «Риги» (2 миллиона евро), Александр Пихаленок из «Днепра-1» (1,5 миллиона евро) и Андрей Тотовицкий из «Колоса» (1 миллион евро). Согласитесь, каждый из них также выглядит вполне достойно и перспективно с точки зрения замены Маркосу Антонио, Майкону и Алану Патрику.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Что касается флангов, то здесь наиболее проблемная позиция у «Шахтера» справа, где номинально делалась ставка на Тете, Педриньо и Давида Нереса. С потенциальным уходом всех троих, а также чуть более ранним отъездом Марлоса, «горнякам» практически наверняка придется выходить на рынок, но и здесь есть отличная кандидатура в лице своего экс-футболиста – Александр Зубков из «Ференцвароша». Его стоимость составляет 1,8 миллиона евро, а приобретенный в Венгрии опыт может помочь вингеру быстро адаптироваться и интегрироваться в состав своей бывшей команды, тем более, что за нее Зубков провел 23 матча в карьере. В качестве резервиста для Александра мог бы выступить Сергей Болбат, которому ряд иностранных тренеров «Шахтера» все никак не мог отыскать позицию на поле. Что правда, у Болбата в этом месяце истекает контракт с «горняками», а потому сперва клубу стоит озадачиться вопросом его пролонгации.

Слева же и вовсе нет видимых проблем, если «Шахтер» решит оставить свою главную молодую звезду в лице 21-летнего Михаила Мудрика. Им сейчас крайне активно интересуется «Байер», где украинец получит возможность также сыграть в Лиге чемпионов и, вероятно, даже место в основе, но если «горняки» не планируют откатываться на несколько десятилетий в развитии на нынешнем этапе, то им все-таки стоит оставить Мудрика в команде еще на год или два. В качестве резервиста мог бы выступить 24-летний Дмитрий Топалов, который последние годы выступал за «Мариуполь» и провел за эту команду 71 поединок. Что касается подписаний, то здесь можно было бы вернуть 31-летнего Егора Картушова, перебравшегося в феврале из «Десны» в «Металлист». Его номинальная стоимость равна 600 тысячам евро, но не исключено, что при интересе из «Шахтера» вингер смог бы договориться и о расторжении договора с харьковчанами по взаимному согласию сторон. А уж как минимум взрывную скорость на фланге Картушов «горнякам» смог бы обеспечить.

Нападающие

Впереди у «Шахтера» также могут быть проблемы. Фернандо уже продан в «Зальцбург», а останется ли Лассина Траоре – вопрос из вопросов. Но мы все же делаем ставку на полный уход легионеров, а потому номинально основным форвардом «Шахтера» при украинизации состава мог бы стать Даниил Сикан, возвращающийся из аренды в немецкой «Ганзе». Поговаривают, что клуб из Ростока хотел бы оставить украинца в своем составе еще на сезон, но вряд ли «горнякам» имеет смысла еще раз отдавать перспективного нападающего в аренду в клуб второй Бундеслиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан (слева)

Не стоит забывать, что в конце июня истекает аренда в «Рухе» у Андрея Борячука, которого некогда считали невероятно перспективным и талантливым. А еще «Шахтер» мог бы вернуть 28-летнего Дениса Безбородько, который в свое время так и не провел ни одного матча за первую команду «горняков», а ныне превратился в «породистого центрфорварда», пусть с результативностью у него и не так хорошо, как у Траоре. С другой стороны, Безбородько – это типаж нападающего вроде Брандао или Луиса Адриано, которые были очень полезны для донецкой команды в не столь отдаленном прошлом.

Итог

Де-факто «Шахтеру» при стремлении сделать ставку на украинцев, да еще и из числа тех, кто ранее уже побывал в структуре «горняков», было бы необходимо подписать четырех игроков под основу – Соболя, Зинченко, Малиновского и Зубкова. Это 58 миллионов евро инвестиций по нынешним номинальным оценкам от Transfermarkt. Много? В нынешних реалиях – да, но в сезоне-2021/22 «Шахтер» пустил на подписание новичков 59 миллионов евро, а продажа легионеров способна принести такую сумму прямо сейчас, причем по самым минимальным оценкам.

Поэтому «Шахтер» вполне может провести очень качественную украинизацию состава, а пришедшие на места бразильцев футболисты – обеспечить команде такой же высокий уровень футбола, как и прежде. Захотят ли возвращаться бывшие «горняки» в свой родной клуб и в родную страну, где продолжается война, - вопрос, ответ на который было бы интересно получить, если бы «Шахтер» реально пошел по такому пути и направил конкретные трансферные запросы…