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  4. Шахтер хочет получить за Додо минимум 20 миллионов евро
Украина. Премьер лига
10 июня 2022, 10:12 |
355
1

Шахтер хочет получить за Додо минимум 20 миллионов евро

В услугах фулбека заинтересованы «Барселона» и «Фиорентина»

10 июня 2022, 10:12 |
355
1
Шахтер хочет получить за Додо минимум 20 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо (справа)

Донецкий «Шахтер» готов продать своего правого фулбека Додо в летнее трансферное окно.

За бразильца «горняки» намерены выручить не менее 20 миллионов евро, хотя в 2021 году отказались именно от такой суммы, которую предлагал за Додо «Тоттенхэм».

В настоящий момент на контакте с «Шахтером» и представителями Додо находятся «Барселона» и «Фиорентина», которые изучают возможность подписания флангового защитника.

В начале июня сообщалось, что «Фиорентина» сделала первое официальное предложение по покупке Додо, которое было отвергнуто. В «Барселоне» же хотят арендовать Додо на один сезон с возможностью выкупа, что позволит каталонцам не нарушить прежние планы на финансирование нынешней трансферной кампании.

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Источник UOL Esporte
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Для кого эти сказки? Какой идиот будет платить 20млн за футболиста, который уже пол года без игровой практики
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