Шахтер хочет получить за Додо минимум 20 миллионов евро

Донецкий «Шахтер» готов продать своего правого фулбека Додо в летнее трансферное окно.

За бразильца «горняки» намерены выручить не менее 20 миллионов евро, хотя в 2021 году отказались именно от такой суммы, которую предлагал за Додо «Тоттенхэм».

В настоящий момент на контакте с «Шахтером» и представителями Додо находятся «Барселона» и «Фиорентина», которые изучают возможность подписания флангового защитника.

В начале июня сообщалось, что «Фиорентина» сделала первое официальное предложение по покупке Додо, которое было отвергнуто. В «Барселоне» же хотят арендовать Додо на один сезон с возможностью выкупа, что позволит каталонцам не нарушить прежние планы на финансирование нынешней трансферной кампании.