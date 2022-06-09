Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера

«Барселона», проявляющая интерес к подписанию правого фулбека «Шахтера» Додо, разработала формулу, которая позволит ей обеспечить трансфер бразильца не в ущерб иным планам клуба.

Каталонцы планируют взять Додо в аренду на год с опцией выкупа. Этот вариант уже был одобрен защитником и его агентами. С «Шахтером» же «Барселоне» предстоит обсудить, будет ли опция на выкуп Додо обязательной или факультативной.

Для «Барселоны» вариант с арендой Додо является единственным приемлемым, так как нынешним летом каталонцы очень ограничены в финансах и хотят попробовать подписать две ключевые цели – форварда «Баварии» Роберта Левандовски и вингера «Лидса» Рафинью.

Додо является одним из вариантов для «Барселоны» по усилению правого фланга обороны. По мнению технического секретариата каталонского клуба, фулбек «Шахтера» может стать новым Дани Алвесом на «Камп Ноу» и сделать великолепную карьеру, но предварительно в «Барселоне» хотели бы оценить возможности футболиста во время аренды.

В последние месяцы ситуацией вокруг Додо интересовались «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм», а ныне активно торговать бразильца пытается «Фиорентина», на первое официальное предложение которой о покупке Додо за 8 миллионов евро «горняки» ответили отказом.