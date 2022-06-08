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Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 10:47 |
1545
0

Барселона думает над подписанием фулбека Шахтера

Додо твердо нацелен покинуть украинский клуб в летнее трансферное окно

08 июня 2022, 10:47 |
1545
0
Барселона думает над подписанием фулбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность усиления команды за счет 23-летнего правого фулбека «Шахтера» Додо.

Бразилец категорически нацелен покинуть украинский клуб, несмотря на то, что его контракт с «горняками» рассчитан до 2025 года. Решение Додо выходит далеко за пределы российско-украинской войны, потому как бразилец полагает, что в Украине ему придется столкнуться с новыми проблемами. Также известно, что Додо не хочет вести речь об аренде, а настроен на полноценный трансфер.

В «Барселоне» приняли к сведению пожелания Додо и готовы рассмотреть возможность его приобретения для усиления проблемной позиции правого фулбека. В футболисте «Шахтера» каталонцы видят «нового Дани Алвеса», у которого есть перспективы закрепиться в основе национальной сборной Бразилии.

В последние месяцы ситуацией вокруг Додо интересовались «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм», а ныне активно торговать бразильца пытается «Фиорентина», на первое официальное предложение которой о покупке Додо за 8 миллионов евро «горняки» ответили отказом.

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Источник Sport.es
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