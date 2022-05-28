Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Главные новости за 27 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 мая.
1A. Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Украинский вингер может перейти в «Фулхэм»
1B. Арсенал готов подписать Зинченко
Украинский защитник может покинуть «Ман Сити»
2A. Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта
Немецкий клуб сделал официальное предложение «горнякам» в размере €20 млн
2B. Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ
Манор Соломон может продолжить карьеру в Италии
3A. ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку и встречу с детьми-беженцами
27 мая в лагере сине-желтых в Словении был режим восстановления
3B. ФОТО. У сборной Украины день восстановления и встреча с детьми
Продолжается подготовка к матчу с Шотландией
4. УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат – под вопросом
Чемпионат может пройти в Украине
5. ОФИЦИАЛЬНО. Команды Украины и беларуси не сыграют между собой в еврокубках
УЕФА принял решение
6A. Источник: Кубок Украины не будет сыгран в следующем сезоне
Инсайд от Игоря Цыганыка
6B. Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Это решение поддерживает большинство клубов УПЛ
7A. Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Журналист считает, что Александр Ярославский сейчас не имеет отношения к клубу
7B. Игорь ЦЫГАНЫК: «Проводить УПЛ в Украине – это желание Зеленского»
Президент страны не хочет выезда спортсменов
8. ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
В Дивизионе 1B снова будет 6 сборных
9. Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
Гостренер сборной – о решении оставить возрастную спортсменку в национальной команде
10A. Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории
Обозреватель Sport.ua – о провале украинца в Серии А
10B. 5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала
Мадридцы не всегда стремятся получить доход на сделках, но иногда это у них отлично получается
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Это решение поддерживает большинство клубов УПЛ
Президент страны не хочет выезда спортсменов