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28 мая 2022, 07:35 | Обновлено 28 мая 2022, 07:42
194
0

Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере

Главные новости за 27 мая на Sport.ua

28 мая 2022, 07:35 | Обновлено 28 мая 2022, 07:42
194
0
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 мая.

1A. Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Украинский вингер может перейти в «Фулхэм»

1B. Арсенал готов подписать Зинченко
Украинский защитник может покинуть «Ман Сити»

2A. Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта
Немецкий клуб сделал официальное предложение «горнякам» в размере €20 млн

2B. Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ
Манор Соломон может продолжить карьеру в Италии

3A. ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку и встречу с детьми-беженцами
27 мая в лагере сине-желтых в Словении был режим восстановления

3B. ФОТО. У сборной Украины день восстановления и встреча с детьми
Продолжается подготовка к матчу с Шотландией

4. УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат – под вопросом
Чемпионат может пройти в Украине

5. ОФИЦИАЛЬНО. Команды Украины и беларуси не сыграют между собой в еврокубках
УЕФА принял решение

6A. Источник: Кубок Украины не будет сыгран в следующем сезоне
Инсайд от Игоря Цыганыка

6B. Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Это решение поддерживает большинство клубов УПЛ

7A. Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Журналист считает, что Александр Ярославский сейчас не имеет отношения к клубу

7B. Игорь ЦЫГАНЫК: «Проводить УПЛ в Украине – это желание Зеленского»
Президент страны не хочет выезда спортсменов

8. ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
В Дивизионе 1B снова будет 6 сборных

9. Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
Гостренер сборной – о решении оставить возрастную спортсменку в национальной команде

10A. Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории
Обозреватель Sport.ua – о провале украинца в Серии А

10B. 5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала
Мадридцы не всегда стремятся получить доход на сделках, но иногда это у них отлично получается

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Источник Sport.ua
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