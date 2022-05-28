Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 мая.

1A. Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко

Украинский вингер может перейти в «Фулхэм»

1B. Арсенал готов подписать Зинченко

Украинский защитник может покинуть «Ман Сити»

2A. Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта

Немецкий клуб сделал официальное предложение «горнякам» в размере €20 млн

2B. Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ

Манор Соломон может продолжить карьеру в Италии

3A. ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку и встречу с детьми-беженцами

27 мая в лагере сине-желтых в Словении был режим восстановления

3B. ФОТО. У сборной Украины день восстановления и встреча с детьми

Продолжается подготовка к матчу с Шотландией

4. УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат – под вопросом

Чемпионат может пройти в Украине

5. ОФИЦИАЛЬНО. Команды Украины и беларуси не сыграют между собой в еврокубках

УЕФА принял решение

6A. Источник: Кубок Украины не будет сыгран в следующем сезоне

Инсайд от Игоря Цыганыка

6B. Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины

Это решение поддерживает большинство клубов УПЛ

7A. Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»

Журналист считает, что Александр Ярославский сейчас не имеет отношения к клубу

7B. Игорь ЦЫГАНЫК: «Проводить УПЛ в Украине – это желание Зеленского»

Президент страны не хочет выезда спортсменов

8. ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира

В Дивизионе 1B снова будет 6 сборных

9. Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»

Гостренер сборной – о решении оставить возрастную спортсменку в национальной команде

10A. Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории

Обозреватель Sport.ua – о провале украинца в Серии А

10B. 5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала

Мадридцы не всегда стремятся получить доход на сделках, но иногда это у них отлично получается