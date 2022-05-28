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Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 07:47 | Обновлено 28 мая 2022, 08:21
1383
0

Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ

Переговоры о покупке прав на трансляцию чемпионата продолжаются

28 мая 2022, 07:47 | Обновлено 28 мая 2022, 08:21
1383
0
Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ
УАФ

27 мая в помещении Дома футбола в Киеве состоялось Общее собрание участников Украинской Премьер-лиги.

На Общем собрании присутствовали: Президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, первые вице-президенты УАФ: Вадим Костюченко, Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Алексей Михайличенко, представители всех клубов УПЛ и клубов-претендентов по ПФЛ, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, президент ПФЛ Александр Каденко.

Главной темой повестки дня была перспектива продолжения чемпионата Украины, обсуждение возможных мест и дат проведения, а также формат турнира на предстоящий сезон. Имела место конструктивная дискуссия, но все клубы единодушно сошлись в главном вопросе: футболу в Украине – быть!

Окончательное решение о формате чемпионата, страны проведения и игровом календаре будет принято по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями. К такому же выводу пришли и в обсуждении дальнейших перспектив чемпионата юношеских команд.

Также на повестку дня был вынесен вопрос о невозможности команд «Десна» и «Мариуполь» участвовать в следующем чемпионате Украины из-за разрушенной инфраструктуры и сложной военной ситуации в этих городах. Было решено закрепить за этими командами места в Украинской Премьер-лиге. Все участники встречи единогласно поддержали эту инициативу.

Исходя из сложной ситуации в стране в связи с военной агрессией рф, на сезон 2022/23 будет разработан и принят временный специальный регламент, предусматривающий условия проведения соревнований в сложившейся ситуации.

Во время проведения собрания также поднимался вопрос тендера медиа-прав УПЛ. Руководство Лиги доложило клубам, что переговоры о покупке прав на трансляцию чемпионата продолжаются, потенциальные партнеры продолжают выражать заинтересованность и открыты для плодотворного сотрудничества на выгодных финансовых условиях. Более подробные переговоры будут продолжены после утверждения места проведения и формата чемпионата.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Павелко Вадим Костюченко Анатолий Демьяненко Олег Протасов Алексей Михайличенко Евгений Дикий Александр Каденко Украинская ассоциация футбола телепул ТВ-права телевидение
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Источник УПЛ
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