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Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 19:05 |
504
1

УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат - под вопросом

Чемпионат может пройти в Украине

27 мая 2022, 19:05 |
504
1
УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат - под вопросом
upl.ua

По итогам Общих сборов УПЛ было принято решение, что сезон 2022/23 состоится.

По поводу того, где пройдет чемпионате, а также о формате турнира решение будет принято позже. «Десна» и «Мариуполь» играть не будут, но сохранят свои места в элите на следующий сезон.

Не исключено, что сезон пройдет в Украине.

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Источник УПЛ
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