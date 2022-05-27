УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат - под вопросом

По итогам Общих сборов УПЛ было принято решение, что сезон 2022/23 состоится.

По поводу того, где пройдет чемпионате, а также о формате турнира решение будет принято позже. «Десна» и «Мариуполь» играть не будут, но сохранят свои места в элите на следующий сезон.

Не исключено, что сезон пройдет в Украине.