Украина. Премьер лига27 мая 2022, 19:05 |
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УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат - под вопросом
Чемпионат может пройти в Украине
27 мая 2022, 19:05 |
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По итогам Общих сборов УПЛ было принято решение, что сезон 2022/23 состоится.
По поводу того, где пройдет чемпионате, а также о формате турнира решение будет принято позже. «Десна» и «Мариуполь» играть не будут, но сохранят свои места в элите на следующий сезон.
Не исключено, что сезон пройдет в Украине.
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