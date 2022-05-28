Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку и встречу с детьми-беженцами
Чемпионат мира
28 мая 2022, 06:05 | Обновлено 28 мая 2022, 06:23
50
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку и встречу с детьми-беженцами

27 мая в лагере сине-желтых в Словении был режим восстановления

28 мая 2022, 06:05 | Обновлено 28 мая 2022, 06:23
50
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку и встречу с детьми-беженцами
УАФ

27 мая, на следующий день после 90-минутной двусторонней игры, в лагере сборной Украины был режим восстановления.

Утром 22 игрока, принявших участие в спарринг-матче, имели пробежку и стречинг (упражнения на растяжение мышц). Поскольку вчера все полевые игроки и вратарь провели на поле целый матч, занятие длилось около получаса. Уже готов к занятиям в общей группе Николай Шапаренко, однако, учитывая, что на пятницу игровая тренировка не запланирована, он работал отдельно с тренером по физподготовке Иваном Баштовым.

Упражнения полузащитника были более интенсивными, поскольку ему сейчас необходимо больше физической нагрузки, чем ребятам, получившим ее достаточно. Продолжал индивидуальную беговую работу Денис Попов, присоединение которого к командным занятиям ожидается со дня на день.

Вечером в тренировочном центре Футбольного союза Словении, где сине-желтые тренируются почти месяц, состоялась очень теплая украинская встреча. Около 150 украинских детей, вынужденных покинуть родину из-за вторжения россии, приехали в гости в сборную Украины. Из них около 40 детей из Центра для размещения украинских беженцев в городе Логатец. Дети привезли с собой рисунки, которые подарили игрокам и тренерам. Юные украинцы изобразили на бумаге (одна из работ была написана на холсте) то, что они чувствуют сейчас самое сильное – стремление к победе Украины и желание вернуться домой.

Почти на каждой работе – сине-желтый цвет. Было заметно, что сборников взбудоражил этот момент детского внимания. Не остались без подарков и гости – ребята оставили свои автографы на мячах УАФ, сине-желтых флагах и фотографиях, а также сфотографировались с каждым желающим. Перед началом встречи к общественности обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Михаил Бродович и генеральный секретарь Футбольного союза Словении Мартин Кожель, которые пожелали команде успешного выступления в матчах плей-офф и выразили надежду, что сине-желтые удовлетворены условиями подготовки в Брдо.

В ответ главный тренер сборной Украины Александр Петраков поблагодарил всех словенцев за теплый прием украинцев, которые вынуждены находиться вдали от родного дома: «Мы очень благодарим за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего, для детей и женщин. Так что нашим украинцам хочу пожелать терпения. Верим в наши вооруженные силы, которые возвратят мир на нашу землю. Мы же едем играть в Глазго и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира».

От имени команды поблагодарил детей и их родителей за поддержку и капитан национальной команды Андрей Пятов: «Мы рады подарить детям хоть одну улыбку на лице и хотим пожелать нам всем мирного неба и только победы. Украина превыше всего!» Теплая атмосфера украинского единения наполнила встречу, подарив незабываемые впечатления, которые надолго останутся в сердцах участников. А детские рисунки станут оберегами сборной Украины и будут сопровождать ее во время решающих матчей.

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку и встречу с детьми-беженцами

sbornaya-ukrainy-v-slovenii-27052022
sbornaya-ukrainy-v-slovenii-27052022-foto-1
sbornaya-ukrainy-v-slovenii-27052022-foto-2
sbornaya-ukrainy-v-slovenii-27052022-foto-3
sbornaya-ukrainy-v-slovenii-27052022-foto-4
По теме:
Александр ПЕТРАКОВ: «Могу заверить: сборная отдаст все силы ради ЧМ-2022»
ФОТО. У сборной Украины день восстановления и встреча с детьми
Юрий ГАБОВДА: «Мы победим шотландцев заслуженно, а не за счет везения»
Словения видео сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Шотландия - Украина фото фотогалерея Николай Шапаренко Денис Попов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 27 мая 2022, 05:20 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»
Футбол | 27 мая 2022, 22:15 7
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»

Тренер помнит о войне в Украине

Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта
Футбол | 28.05.2022, 01:59
Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта
Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта
Арсенал готов подписать Зинченко
Футбол | 27.05.2022, 09:34
Арсенал готов подписать Зинченко
Арсенал готов подписать Зинченко
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Футбол | 27.05.2022, 12:48
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
27.05.2022, 21:40 1
Хоккей
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
26.05.2022, 04:35 2
Война
ЧМ по хоккею. Финляндия оформила камбэк, США выбили Швейцарию
ЧМ по хоккею. Финляндия оформила камбэк, США выбили Швейцарию
26.05.2022, 22:42
Хоккей
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
26.05.2022, 13:31 16
Футбол
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
27.05.2022, 14:49 8
Футбол
Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
27.05.2022, 08:47 1
Футбол
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
26.05.2022, 18:43 1
Футбол
Моуриньо стал первым тренером, который выиграл все евротрофеи
Моуриньо стал первым тренером, который выиграл все евротрофеи
26.05.2022, 00:24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем