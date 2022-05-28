ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку и встречу с детьми-беженцами

27 мая, на следующий день после 90-минутной двусторонней игры, в лагере сборной Украины был режим восстановления.

Утром 22 игрока, принявших участие в спарринг-матче, имели пробежку и стречинг (упражнения на растяжение мышц). Поскольку вчера все полевые игроки и вратарь провели на поле целый матч, занятие длилось около получаса. Уже готов к занятиям в общей группе Николай Шапаренко, однако, учитывая, что на пятницу игровая тренировка не запланирована, он работал отдельно с тренером по физподготовке Иваном Баштовым.

Упражнения полузащитника были более интенсивными, поскольку ему сейчас необходимо больше физической нагрузки, чем ребятам, получившим ее достаточно. Продолжал индивидуальную беговую работу Денис Попов, присоединение которого к командным занятиям ожидается со дня на день.

Вечером в тренировочном центре Футбольного союза Словении, где сине-желтые тренируются почти месяц, состоялась очень теплая украинская встреча. Около 150 украинских детей, вынужденных покинуть родину из-за вторжения россии, приехали в гости в сборную Украины. Из них около 40 детей из Центра для размещения украинских беженцев в городе Логатец. Дети привезли с собой рисунки, которые подарили игрокам и тренерам. Юные украинцы изобразили на бумаге (одна из работ была написана на холсте) то, что они чувствуют сейчас самое сильное – стремление к победе Украины и желание вернуться домой.

Почти на каждой работе – сине-желтый цвет. Было заметно, что сборников взбудоражил этот момент детского внимания. Не остались без подарков и гости – ребята оставили свои автографы на мячах УАФ, сине-желтых флагах и фотографиях, а также сфотографировались с каждым желающим. Перед началом встречи к общественности обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Михаил Бродович и генеральный секретарь Футбольного союза Словении Мартин Кожель, которые пожелали команде успешного выступления в матчах плей-офф и выразили надежду, что сине-желтые удовлетворены условиями подготовки в Брдо.

В ответ главный тренер сборной Украины Александр Петраков поблагодарил всех словенцев за теплый прием украинцев, которые вынуждены находиться вдали от родного дома: «Мы очень благодарим за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего, для детей и женщин. Так что нашим украинцам хочу пожелать терпения. Верим в наши вооруженные силы, которые возвратят мир на нашу землю. Мы же едем играть в Глазго и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира».

От имени команды поблагодарил детей и их родителей за поддержку и капитан национальной команды Андрей Пятов: «Мы рады подарить детям хоть одну улыбку на лице и хотим пожелать нам всем мирного неба и только победы. Украина превыше всего!» Теплая атмосфера украинского единения наполнила встречу, подарив незабываемые впечатления, которые надолго останутся в сердцах участников. А детские рисунки станут оберегами сборной Украины и будут сопровождать ее во время решающих матчей.

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку и встречу с детьми-беженцами