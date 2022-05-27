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  4. ФОТО. У сборной Украины день восстановления и встреча с детьми
Чемпионат мира
27 мая 2022, 21:21 |
572
0

ФОТО. У сборной Украины день восстановления и встреча с детьми

Продолжается подготовка к матчу с Шотландией

27 мая 2022, 21:21 |
572
0
ФОТО. У сборной Украины день восстановления и встреча с детьми
uaf.ua

После вчерашней двусторонки сборная Украины провела день восстановления. К общей группе готов присоединиться хавбек Николай Шапаренко.

Защитнику Денису Попову еще нужно день-два на полное восстановление.

Вечером в тренировочном центре Футбольного союза Словении, где сине-желтые тренируются почти месяц, состоялась очень теплая украинская встреча. Около 150 наших детей, которые вынуждены были покинуть родину из-за вторжения россии, приехали в гости к сборной Украины.

Из них около 40 детей из Центра для размещения украинских беженцев в Логатец. Дети привезли с собой рисунки для игроков и тренеров.

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сборная Украины по футболу Шотландия - Украина российско-украинская война
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Источник Украинская ассоциация футбола
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