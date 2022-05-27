ФОТО. У сборной Украины день восстановления и встреча с детьми
Продолжается подготовка к матчу с Шотландией
После вчерашней двусторонки сборная Украины провела день восстановления. К общей группе готов присоединиться хавбек Николай Шапаренко.
Защитнику Денису Попову еще нужно день-два на полное восстановление.
Вечером в тренировочном центре Футбольного союза Словении, где сине-желтые тренируются почти месяц, состоялась очень теплая украинская встреча. Около 150 наших детей, которые вынуждены были покинуть родину из-за вторжения россии, приехали в гости к сборной Украины.
Из них около 40 детей из Центра для размещения украинских беженцев в Логатец. Дети привезли с собой рисунки для игроков и тренеров.
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