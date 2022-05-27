ОФИЦИАЛЬНО. Команды Украины и беларуси не сыграют между собой в еврокубках

УЕФА сообщил о том, что команды из Украины и беларуси будут разводиться при жеребьевке еврокубков и не смогут сыграть друг против друга.

Решение принято из-за агрессии беларуси против Украины. Клубы из россии вообще не допущены к еврокубкам сезона 2022/23.

После 2014 года УЕФА разводил при жеребьевках украинские и российские клубы.

Кроме того, клубы беларуси свои домашние матчи должны проводить на нейтральных стадионах в других странах.