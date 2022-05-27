Лига Европы27 мая 2022, 19:50 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Команды Украины и беларуси не сыграют между собой в еврокубках
УЕФА принял решение
27 мая 2022, 19:50 |
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УЕФА сообщил о том, что команды из Украины и беларуси будут разводиться при жеребьевке еврокубков и не смогут сыграть друг против друга.
Решение принято из-за агрессии беларуси против Украины. Клубы из россии вообще не допущены к еврокубкам сезона 2022/23.
После 2014 года УЕФА разводил при жеребьевках украинские и российские клубы.
Кроме того, клубы беларуси свои домашние матчи должны проводить на нейтральных стадионах в других странах.
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Так а білоруси і так там не часті гості... Взагалі то, їх би теж потрібно було дискваліфікувати!
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