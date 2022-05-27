Англия27 мая 2022, 09:34 |
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Арсенал готов подписать Зинченко
Украинский защитник может покинуть «Ман Сити»
27 мая 2022, 09:34 |
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Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко этим летом может покинуть клуб. Как сообщает источник, в услугах украинца заинтересован «Арсенал».
Главный тренер «канониров» Микель Артета готов использовать украинца на позиции полузащитника.
В сезоне 2021/22 Зинченко сыграл 28 матчей за «Сити» во всех турнирах, сделал 5 ассистов.
Контракт 25-летнего игрока сборной Украины с Сити рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на испанского защитника «Брайтона».
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