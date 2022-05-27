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Англия
27 мая 2022, 09:34 |
1145
0

Арсенал готов подписать Зинченко

Украинский защитник может покинуть «Ман Сити»

27 мая 2022, 09:34 |
1145
0
Арсенал готов подписать Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко этим летом может покинуть клуб. Как сообщает источник, в услугах украинца заинтересован «Арсенал».

Главный тренер «канониров» Микель Артета готов использовать украинца на позиции полузащитника.

В сезоне 2021/22 Зинченко сыграл 28 матчей за «Сити» во всех турнирах, сделал 5 ассистов.

Контракт 25-летнего игрока сборной Украины с Сити рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на испанского защитника «Брайтона».

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