А как же Зинченко? Манчестер Сити нацелился на испанского защитника

По информации английских и испанских СМИ, «Манчестер Сити» летом намерен приобрести левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

На 23-летнего экс-игрока «Барселоны» нацелился наставник Хосеп Гвардиола, который хочет усилить позицию в обороне.

Кукурелья в нынешнем сезоне провел 38 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

У «Манчестер Сити» слева в обороне играют Александр Зинченко и Жоау Канселу.