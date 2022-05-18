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  4. А как же Зинченко? Манчестер Сити нацелился на испанского защитника
Англия
18 мая 2022, 22:25 |
1056
1

А как же Зинченко? Манчестер Сити нацелился на испанского защитника

Марк Кукурелья может пойти на повышение

18 мая 2022, 22:25 |
1056
1
А как же Зинченко? Манчестер Сити нацелился на испанского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации английских и испанских СМИ, «Манчестер Сити» летом намерен приобрести левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

На 23-летнего экс-игрока «Барселоны» нацелился наставник Хосеп Гвардиола, который хочет усилить позицию в обороне.

Кукурелья в нынешнем сезоне провел 38 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

У «Манчестер Сити» слева в обороне играют Александр Зинченко и Жоау Канселу.

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Источник Marca
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stop2018
із Зінченко захисник як .... ніякий
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