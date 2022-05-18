Англия18 мая 2022, 22:25 |
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А как же Зинченко? Манчестер Сити нацелился на испанского защитника
Марк Кукурелья может пойти на повышение
18 мая 2022, 22:25 |
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По информации английских и испанских СМИ, «Манчестер Сити» летом намерен приобрести левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.
На 23-летнего экс-игрока «Барселоны» нацелился наставник Хосеп Гвардиола, который хочет усилить позицию в обороне.
Кукурелья в нынешнем сезоне провел 38 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
У «Манчестер Сити» слева в обороне играют Александр Зинченко и Жоау Канселу.
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