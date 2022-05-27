Источник: Кубок Украины не будет сыгран в следующем сезоне
Инсайд от Игоря Цыганыка
Известный спортивный журналист Игорь Цыганык сообщил, что украинские клубы решили пожертвовать национальным Кубком ради чемпионата и выступлений в еврокубках.
«В следующем году Кубка Украины не будет. Отказались, потому что может быть очень плотный календарь чемпионата плюс еврокубки, сборная.
У условного «Шахтера» будет много переездов, даже не перелетов. Сначала нужно будет переехать из Украины за границу, потом как-то лететь. Отыграл, а через 2 часа ты дома – такого не будет. Поэтому розыгрыша Кубка Украины 2022/23 не будет. Насколько мне известно, клубы от этого отказались», - сказал Цыганык.
Напомним, розыгрыш Кубка Украины сезона-2021/22 также не удалось доиграть из-за полномасштабной российско-украинской войны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главное расхождение в вариантах – место проведения
Игра завершилась вничью 1:1