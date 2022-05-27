Источник: Кубок Украины не будет сыгран в следующем сезоне

Известный спортивный журналист Игорь Цыганык сообщил, что украинские клубы решили пожертвовать национальным Кубком ради чемпионата и выступлений в еврокубках.

«В следующем году Кубка Украины не будет. Отказались, потому что может быть очень плотный календарь чемпионата плюс еврокубки, сборная.

У условного «Шахтера» будет много переездов, даже не перелетов. Сначала нужно будет переехать из Украины за границу, потом как-то лететь. Отыграл, а через 2 часа ты дома – такого не будет. Поэтому розыгрыша Кубка Украины 2022/23 не будет. Насколько мне известно, клубы от этого отказались», - сказал Цыганык.

Напомним, розыгрыш Кубка Украины сезона-2021/22 также не удалось доиграть из-за полномасштабной российско-украинской войны.