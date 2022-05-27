Игорь ЦЫГАНЫК: «Проводить УПЛ в Украине - это желание Зеленского»
Президент страны не хочет выезда спортсменов
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы новый сезон УПЛ проводился на территории страны.
«Проводить чемпионат Украины в Украине - это желание президента страны Владимира Зеленского. И все остальные соревнования тоже нужно проводить в Украине, чтобы спортсмены призывного возраста не имели каких-то преференций и оставались в стране».
«Такую позицию через УАФ передал Зеленский. Как это будет выглядеть - сложно сказать, это сложно», - сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что УПЛ готова проводить сезон 2022/23, но о формате информации нет.
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