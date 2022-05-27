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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Проводить УПЛ в Украине - это желание Зеленского»
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 19:25 |
432
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Проводить УПЛ в Украине - это желание Зеленского»

Президент страны не хочет выезда спортсменов

27 мая 2022, 19:25 |
432
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Проводить УПЛ в Украине - это желание Зеленского»
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы новый сезон УПЛ проводился на территории страны.

«Проводить чемпионат Украины в Украине - это желание президента страны Владимира Зеленского. И все остальные соревнования тоже нужно проводить в Украине, чтобы спортсмены призывного возраста не имели каких-то преференций и оставались в стране».

«Такую позицию через УАФ передал Зеленский. Как это будет выглядеть - сложно сказать, это сложно», - сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что УПЛ готова проводить сезон 2022/23, но о формате информации нет.

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чемпионат Украины по футболу Владимир Зеленский
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Источник Циганик LIVE
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