5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала

Мадридский «Реал» – это клуб, в котором буквально на поток поставлен вопрос завоевания трофеев. Для «бланкос» титулы были и остаются ключевым фактором их величия, а потому на такие цели руководство старается выделять максимально возможное количество средств, чтобы на рынке иметь возможность подписывать самых качественных игроков. Особенно ярко эта политика проявлялась несколько десятилетий назад, когда президент Флорентино Перес воплощал в жизнь эру «Галактикос».

Впрочем, иногда «Реалу» удается и весьма неплохо заработать на сделках, когда подписывают футболиста за меньшую сумму, а продают в другой клуб – за значительно большую. Прямо сейчас мы предлагаем рассмотреть пять случаев, когда на подобного рода операциях «королевский клуб» сумел выручить максимальный доход…

5. Гонсало ИГУАИН - 27 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» стал первым европейским клубом в карьере аргентинского форварда. В стан «бланкос» Игуаин перебрался в начале 2007 года из «Ривер Плейта» за 12 миллионов евро. За шесть с половиной лет, проведенных в Мадриде, Гонсало успел стать 3-кратным чемпионом Испании, а также наколотил 121 мяч в 264 матчах за команду. Однако на ведущих ролях в столице Испании тогда были другие фигуры – в частности, непревзойденный португалец Криштиану Роналду, из-за чего статус и значимость Игуаина для коллектива всегда оставались несколько недооцененными.

В июле 2013 года «Реал» согласился отпустить Игуаина в Италию. «Наполи» заплатил за аргентинца 39 миллионов евро, благодаря чему мадридцы остались в прибыли в этой сделке на 27 миллионов. Надо сказать, что три года в Неаполе оказались для Игуаина не менее успешными, чем прежний этап в Мадриде. В 146 играх Гонсало забил 91 мяч, чем привлек внимание куда более богатого «Ювентуса». Летом 2016-го «Наполи» отпустил аргентинского форварда в Турин за 90 миллионов евро. Отказаться от такого предложения неаполитанцы просто не могли, а вот болельщики «Наполи» навсегда отвернулись от прежнего кумира. Дошло даже до того, что изображения Игуаина в Неаполе активно печатались на рулонах туалетной бумаги, продаваемой в фан-шопах.

Ныне 34-летний Гонсало Игуаин выступает в МЛС за «Интер Майами». У него по-прежнему неплохая результативность, но все-таки не столь впечатляющая, как на пике карьеры…

3-4. Месут ОЗИЛ - 29 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкого атакующего полузащитника турецкого происхождения Месута Озила «Реалу» удалось подписать из «Вердера», когда футболист уже показал серьезный уровень возможностей, но не успел перебраться в топ-клуб. Поэтому трансфер Месута обошелся «бланкос» относительно недорого – всего в 18 миллионов евро.

В «Реале» Озил выглядел очень даже неплохо, получая регулярную игровую практику. В 159 поединках за «королевский клуб» в рамках всех соревнований Месут отличился 27 забитыми мячами и сразу 80 результативными передачами! Он был прекрасным «героем второго плана», пока на главных ролях сияла звезда Криштиану Роналду. Однако в начале сентября 2013 года Озил неожиданно был продан «Арсеналу», который заплатил за сделку 47 миллионов евро. Впоследствии сам футболист признавался, что не собирался менять клуб, но личные беседы с Арсеном Венгером повлияли на стремление Озила покинуть Мадрид и переехать в Лондон.

В «Арсенале» Озил провел семь с половиной лет, но финал его «канонирской» истории, увы, выдался вовсе не таким, каким ее представлял сам футболист и поклонники команды. В январе минувшего года Месут был отпущен свободным агентом в «Фенербахче», как фактически отработанный материал и человек с феноменальной зарплатой, но без соответствующего качества игры. В стамбульской команде Озил выглядит весьма неплохо, даже в свои 33 года, однако для самого «Фенербахче» ныне наступили отнюдь не самые славные времена…

3-4. Рафаэль ВАРАН - 29 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанника «Ланса» Рафаэля Варана «Реалу» удалось переманить, когда французскому центрбеку было всего-навсего 18 лет. За трансфер мадридцы выложили 11 миллионов евро, а Рафаэль постепенно начал подпускаться к играм за первую команду «Реала», став по-настоящему значимой фигурой там в сезоне-2014/15.

С тех пор Варан выиграл с «Реалом» массу топовых трофеев – четыре кубка Лиги чемпионов, три чемпионата Испании, по три Суперкубка УЕФА и Испании, а также четырежды побеждал на клубном чемпионате мира. В его активе 360 матчей, 17 забитых мячей и 7 результативных передач за «бланкос».

Однако летом минувшего года Варан за 40 миллионов евро перешел в «Манчестер Юнайтед». Поговаривали, что французский защитник не хотел продлевать контракт с «Реалом» на предлагаемых мадридцами условиях, а те, чтобы не потерять важного футболиста бесплатно, решили загодя продать его, выторговав максимально возможную сумму. В итоге сделка устроила всех: «Реал» заработал 29 миллионов евро прибыли на переходах Варана, Рафаэль получил хорошую зарплату и новую мотивацию в «Манчестер Юнайтед», а английский клуб сделал шаг в сторону решения проблем с обороной, хотя ныне у коллектива с «Олд Траффорд» столько сложностей, что лишь одно их банальное перечисление займет уйму времени…

2. Анхель ДИ МАРИЯ - 42 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Первым европейским клубом для Анхеля Ди Марии стала португальская «Бенфика», куда аргентинец перебрался из родного «Росарио Сентраль» летом 2007 года за 8 миллионов евро. В Лиссабоне Анхелю потребовалось всего три сезона, чтобы за ним выстроилась очередь из топовых претендентов, первым в которой оказался «Реал». Мадридцы выложили 33 миллиона евро, чтобы подписать с Ди Марией контракт, и в целом не прогадали.

В «Реале» Ди Мария регулярно выходил на поле, и был невероятно полезен с точки зрения подыгрыша. В частности, в 190 матчах за «бланкос» на счету аргентинца 36 забитых мячей и сразу 85 результативных передач! Это помогло команде и самому Ди Марии выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании, однако в какой-то момент аргентинец пожелал сменить обстановку, чтобы почувствовать себя более значимым футболистом в команде.

Летом 2014 года на горизонте объявился «Манчестер Юнайтед», который сторговал Ди Марию у «Реала» за 75 миллионов евро. Увы, но в Англии карьера у Анхеля совершенно не задалась: то ли из-за кризиса в стане «красных дьяволов», то ли из-за каких-то иных факторов, но уже через год «Юнайтед» предпочли принять предложение «Пари Сен-Жермен» о продаже Ди Марии за 63 миллиона евро. С тех пор аргентинец играл в столице Франции, где выиграл уже множество трофеев и по-прежнему являлся неимоверно полезным с точки зрения ассистентской работы, но летом сменит прописку из-за окончания договора с парижанами.

1. Альваро МОРАТА - 56 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Альваро Мората начинал играть в футбол в академии «Атлетико», но в какой-то момент перебрался в кантеру «Реала». В стане «бланкос» форвард и сделал первые шаги в профессиональном футболе, а также добыл первые важные трофеи (чемпионство в Испании, победа в Лиге чемпионов). Однако летом 2014 года «Реал» согласился отпустить Морату в «Ювентус» за 20 миллионов евро, прописав, что правда, опцию на контр-выкуп контракта игрока за 30 миллионов.

В итоге летом 2016-го «Реалу» пришлось воспользоваться оговоренными условиями, и заплатить «Ювентусу» за возвращение Мораты 30 миллионов евро. Так мадридцы потеряли на Альваро 10 миллионов, но всего через год они отпустили форварда в «Челси» за 66 миллионов, благодаря чему их общий доход от трансферных операций с Моратой составил 56 миллионов евро.

В Англии дела у Мораты не пошли так, как бы ему хотелось, и вскоре форвард за 35 миллионов был продан в «Атлетико». Ныне Альваро вот уже второй сезон проводит в аренде в «Ювентусе», у которого есть опция на его выкуп. Не сказать, что испанец демонстрирует феноменальную результативность, но в целом ситуация выглядит таким образом, что скорее туринцы подпишут его на постоянной основе, нежели предпочтут вернуть обратно в «Атлетико».