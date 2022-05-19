Ювентус готов выкупить Морату у Атлетико

Туринский «Ювентус» готов выкупить у мадридского «Атлетико» испанского нападающего Альваро Морату на определенных условиях.

Опция выкупа по контракту Мораты составляет 35 млн евро, но это слишком большая сумма для туринцев.

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В «Ювентусе» подготовили для «Атлетико» предложение в 15 млн евро и 5 млн бонусами при соблюдении определенных условий.

В этом сезоне Серии А Мората провел за «Ювентус» 35 матчей, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами.