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Испания
19 мая 2022, 07:19 | Обновлено 19 мая 2022, 07:32
127
0

Ювентус готов выкупить Морату у Атлетико

Туринский клуб готов заплатить 15 млн евро и 5 млн бонусами

19 мая 2022, 07:19 | Обновлено 19 мая 2022, 07:32
127
0
Ювентус готов выкупить Морату у Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Туринский «Ювентус» готов выкупить у мадридского «Атлетико» испанского нападающего Альваро Морату на определенных условиях.

Опция выкупа по контракту Мораты составляет 35 млн евро, но это слишком большая сумма для туринцев.

В «Ювентусе» подготовили для «Атлетико» предложение в 15 млн евро и 5 млн бонусами при соблюдении определенных условий.

В этом сезоне Серии А Мората провел за «Ювентус» 35 матчей, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами.

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Источник Corriere dello Sport
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