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  4. Барселона нашла альтернативу Левандовски в Серии А
Испания
14 мая 2022, 12:29 |
642
0

Барселона нашла альтернативу Левандовски в Серии А

Каталонцы интересуются Альваро Моратой из «Ювентуса»

14 мая 2022, 12:29 |
642
0
Барселона нашла альтернативу Левандовски в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

«Барселона» надеется во время летнего трансферного она подписать лидера «Баварии» Роберта Левандовски. Однако в Каталонии понимают, что осуществить такой трансфер будет непросто.

Альтернативой Левандовски может стать Альваро Мората. Сейчас он выступает на правах аренды в «Ювентусе», а права на игрока принадлежат «Атлетико» Мадрид. У туринского клуба есть право выкупа, но, скорее всего, он им не воспользуется.

«Барселона» уже интересовалась Моратой в январе, но тогда выбор был сделан в пользу Пьера-Эмерика Обамеянга.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 11 голов и 8 ассистов в 47 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего испанца оценивается в 30 миллионов евро.

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Барселона Альваро Мората Ювентус Атлетико Мадрид Роберт Левандовски
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Источник AS
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