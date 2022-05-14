Барселона нашла альтернативу Левандовски в Серии А

«Барселона» надеется во время летнего трансферного она подписать лидера «Баварии» Роберта Левандовски. Однако в Каталонии понимают, что осуществить такой трансфер будет непросто.

Альтернативой Левандовски может стать Альваро Мората. Сейчас он выступает на правах аренды в «Ювентусе», а права на игрока принадлежат «Атлетико» Мадрид. У туринского клуба есть право выкупа, но, скорее всего, он им не воспользуется.

«Барселона» уже интересовалась Моратой в январе, но тогда выбор был сделан в пользу Пьера-Эмерика Обамеянга.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 11 голов и 8 ассистов в 47 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего испанца оценивается в 30 миллионов евро.