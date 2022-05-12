Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт

Роберт Левандовски сообщил руководству «Баварии», что не собирается продлять контракт с клубом. Он истекает летом 2023 года.

Левандовски намерен покинуть «Баварию» и перейти в «Барселону». При этом он отел бы сменить клуб уже нынешним летом, не дожидаясь истечения контракта.

Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 49 голов и 7 ассистов в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах.