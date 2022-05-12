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  4. Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Германия
12 мая 2022, 22:24 |
1305
1

Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт

Уход звездного форварда из «Баварии» все ближе

12 мая 2022, 22:24 |
1305
1
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски сообщил руководству «Баварии», что не собирается продлять контракт с клубом. Он истекает летом 2023 года.

Левандовски намерен покинуть «Баварию» и перейти в «Барселону». При этом он отел бы сменить клуб уже нынешним летом, не дожидаясь истечения контракта.

Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 49 голов и 7 ассистов в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Источник Sky Sports
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