Германия12 мая 2022, 22:24 |
1305
1
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Уход звездного форварда из «Баварии» все ближе
12 мая 2022, 22:24 |
1305
1
Роберт Левандовски сообщил руководству «Баварии», что не собирается продлять контракт с клубом. Он истекает летом 2023 года.
Левандовски намерен покинуть «Баварию» и перейти в «Барселону». При этом он отел бы сменить клуб уже нынешним летом, не дожидаясь истечения контракта.
Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 49 голов и 7 ассистов в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 12 мая 2022, 11:45 1
Украинский борец совместил юмор со стилем и патриотизмом
Теннис | 12 мая 2022, 15:05 3
Дарья в двух непростых сетах обыграла соперницу из Румынии
Футбол | 12.05.2022, 12:13
Футбол | 12.05.2022, 19:16
Футбол | 12.05.2022, 16:23
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Даром . ЕГо пик именно тут
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2022, 08:00 3
11.05.2022, 22:43 7
12.05.2022, 14:01 10
10.05.2022, 19:50
11.05.2022, 22:04 1
10.05.2022, 20:35 1
11.05.2022, 14:55 7
11.05.2022, 10:44 7