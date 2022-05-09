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  4. Левандовски – главная трансферная цель Барселоны
Германия
09 мая 2022, 15:15 | Обновлено 09 мая 2022, 15:20
180
0

Левандовски – главная трансферная цель Барселоны

Польский форвард может перейти в каталонский клуб

09 мая 2022, 15:15 | Обновлено 09 мая 2022, 15:20
180
0
Левандовски – главная трансферная цель Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

33-летний нападающий мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски является главной трансферной целью каталонской «Барселоны» на летнее трансферное окно.

Бессменный чемпион Германии не хочет отпускать свою главную звезду в это межсезонье, однако сам игрок намерен уйти, чтобы попробовать себя в другой команде.

Идею приглашения Левандовски одобряют и президент клуба Жоан Лапорта, и главный тренер команды Хави. Сумма трансфера может составить 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не спешит с контрактом Левандовски из-за Холанда.

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Роберт Левандовски Барселона Бавария трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы
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Источник Sport.es
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