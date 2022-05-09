Левандовски – главная трансферная цель Барселоны
Польский форвард может перейти в каталонский клуб
33-летний нападающий мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски является главной трансферной целью каталонской «Барселоны» на летнее трансферное окно.
Бессменный чемпион Германии не хочет отпускать свою главную звезду в это межсезонье, однако сам игрок намерен уйти, чтобы попробовать себя в другой команде.
Идею приглашения Левандовски одобряют и президент клуба Жоан Лапорта, и главный тренер команды Хави. Сумма трансфера может составить 40 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» не спешит с контрактом Левандовски из-за Холанда.
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