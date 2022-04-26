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Бавария не спешит с контрактом Левандовски из-за Холанда

Чемпионы Германии ведут переговоры с форвардом «Боруссии» Дортмунд

  • 26.04.2022 21:08
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Бавария не спешит с контрактом Левандовски из-за Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Летом «Бавария» может потерять лидера атак команды Роберта Левандовски. Чемпионы Германии не торопятся продлевать с поляком контракт, который истекает летом 2023 года.

Такое поведение «Баварии» связано с тем, что клуб параллельно ведет переговоры с форвардом «Боруссии» Дортмунд Эрлингом Холандом. В марте спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встречался лично с Холандом в Мюнхене, а генеральный директор Оливер Кан в Монако провел встречу с агентом игрока Мино Райолой.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 25 голов и 8 ассистов в 27 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.

Источник — Bayern & Germany

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