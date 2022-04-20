Агент Левандовски уверен, что ПСЖ или Барселона купят форварда

Польский нападающий Роберт Левандовски, скорее всего, летом покинет «Баварию».

33-летний футболист может продолжить карьеру в Испании или Франции.

В этом месяце «Бавария» проведет переговоры с Пини Захави, агентом форварда. Ранее сообщалось, что мюнхенцы не исключают продажи поляка этим летом. Клуб хочет получить за Левандовски минимум 40 млн евро.

Захави уверен, что «Барселона» и ПСЖ готовы заплатить эту сумму.

В этом сезоне 33-летний футболист забил 47 голов в 42 матчах за «Баварию» во всех турнирах.