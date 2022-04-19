Барселона дает 35 миллионов евро за Левандовски

«Барселона» летом собирается купить нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Как сообщает немецкая пресса, первое предложение каталонского клуба составит 30-35 млн евро, однако «Бавария» хочет получить больше.

Существует вероятность, что поляк уйдет из «Баварии» бесплатно летом 2023 года. Левандовски хочет получать больше денег, но мюнхенский клуб не готов удовлетворить аппетиты футболиста.

В этом сезоне 33-летний футболист забил 47 голов в 42 матчах за «Баварию» во всех турнирах.