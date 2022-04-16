Директор Барселоны: «Левандовски? Это домыслы прессы»

Футбольный директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал слухи о переходе форварда «Баварии» Роберта Левандовски:
«У нас нет никакого соглашения с форвардом, это — домыслы прессы, которые очень хорошо подходят только для заполнения страниц прессы.
В этих словах нет подлинности. Если бы мы действительно хотели его приобрести, то прежде всего провели бы переговоры с его клубом».
Источник — Marca
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