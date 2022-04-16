Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Директор Барселоны: «Левандовски? Это домыслы прессы»

Матеу Алемани опроверг слухи

  • 16.04.2022 10:07
  • 141 просмотр
  • 0 комментариев
Директор Барселоны: «Левандовски? Это домыслы прессы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Футбольный директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал слухи о переходе форварда «Баварии» Роберта Левандовски:

«У нас нет никакого соглашения с форвардом, это — домыслы прессы, которые очень хорошо подходят только для заполнения страниц прессы.

В этих словах нет подлинности. Если бы мы действительно хотели его приобрести, то прежде всего провели бы переговоры с его клубом».

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности