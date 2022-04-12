Левандовски хочет в Барселону. Игрок нацелен на Золотой мяч и Ла Лигу

По информации немецких СМИ, форвард «Баварии» Роберт Левандовски действительно нацелен на переход в «Барселону».
Во-первых, игрок считает, что в составе каталонской команды у него больше шансов выиграть Золотой мяч. В прошлом году поляк был близок к этой награде, но не получил ее.
А во-вторых, Левандовски хочет успеть сыграть в другом топ-чемпионате, кроме Бундеслиги, до завершения карьеры.
Приоритетом для Роберта является именно Ла Лига.
Источник — Sky Germany
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.