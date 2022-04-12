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Левандовски хочет в Барселону. Игрок нацелен на Золотой мяч и Ла Лигу

Успеет ли выиграть Золотой мяч?

  • 12.04.2022 15:22
  • 652 просмотра
  • 1 комментарий
Левандовски хочет в Барселону. Игрок нацелен на Золотой мяч и Ла Лигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации немецких СМИ, форвард «Баварии» Роберт Левандовски действительно нацелен на переход в «Барселону».

Во-первых, игрок считает, что в составе каталонской команды у него больше шансов выиграть Золотой мяч. В прошлом году поляк был близок к этой награде, но не получил ее.

А во-вторых, Левандовски хочет успеть сыграть в другом топ-чемпионате, кроме Бундеслиги, до завершения карьеры.

Приоритетом для Роберта является именно Ла Лига.

Источник — Sky Germany

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    Serhii P., 12.04.2022 15:25
    0
    Молодець!
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