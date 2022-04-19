Из ПСЖ летом уйдут все аргентинцы, кроме Месси

ПСЖ летом расстанется со всеми аргентинцами, кроме Лионеля Месси.
Как сообщает источник, парижане предложили нападающему Мауро Икарди и полузащитнику Леандро Паредесу сменить клуб летом. Вингер Анхель Ди Мария, срок контракта которого с ПСЖ истекает, уйдет на правах свободного агента.
Таким образом, ПСЖ хочет расстаться со всеми аргентинцами, кроме Лионеля Месси.
Ди Мария перешел во французский клуб в августе 2015 года и взял с командой 17 трофеев во Франции. Икарди и Паредес перешли в ПСЖ из «Интера» и «Зенита» соответственно в 2019 году.
Ранее сообщалось, что «Интер» может купить Паредеса.
Источник — Twitter
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