Из ПСЖ летом уйдут все аргентинцы, кроме Месси

ПСЖ летом расстанется со всеми аргентинцами, кроме Лионеля Месси.

Как сообщает источник, парижане предложили нападающему Мауро Икарди и полузащитнику Леандро Паредесу сменить клуб летом. Вингер Анхель Ди Мария, срок контракта которого с ПСЖ истекает, уйдет на правах свободного агента.

Таким образом, ПСЖ хочет расстаться со всеми аргентинцами, кроме Лионеля Месси.

Ди Мария перешел во французский клуб в августе 2015 года и взял с командой 17 трофеев во Франции. Икарди и Паредес перешли в ПСЖ из «Интера» и «Зенита» соответственно в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Интер» может купить Паредеса.