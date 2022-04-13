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Интер заинтересован в полузащитнике ПСЖ

Леандро Паредес может вернуться в Италию

  • 13.04.2022 18:46
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Интер заинтересован в полузащитнике ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Паредес

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу. Чемпионы Италии попытаются подписать 27-летнего аргентинце в летнее межсезонье.

Контракт Паредеса с ПСЖ истекает в 2023 году, и игрок не является ключевым для парижан, что упрощает задачу для «Интера». ПСЖ готов отдать хавбека за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Паредеса 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В 2014 – 2017 годах хавбек уже выступал в Италии за «Кьево», «Рому» и «Эмполи».

Источник — La Gazzetta dello Sport

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