Интер заинтересован в полузащитнике ПСЖ

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу. Чемпионы Италии попытаются подписать 27-летнего аргентинце в летнее межсезонье.

Контракт Паредеса с ПСЖ истекает в 2023 году, и игрок не является ключевым для парижан, что упрощает задачу для «Интера». ПСЖ готов отдать хавбека за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Паредеса 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В 2014 – 2017 годах хавбек уже выступал в Италии за «Кьево», «Рому» и «Эмполи».