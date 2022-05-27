Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ
Манор Соломон может продолжить карьеру в Италии
«Торино» проявляет интерес к вингеру «Шахтера» Манору Соломону. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В «Торино» рассматривают Соломона как замену Йосипу Брекалу, который, скорее всего, покинет клуб летом. Итальянцы надеются воспользоваться тем, что «Фулхэм» выбыл из борьбы за Соломона, а другие, более именитый клубы, пока не начали работу над его трансфером.
Соломон может стать не единственным подписанием «Торино» из УПЛ нынешним летом. «Быки» близки к трансферу Артема Довбика.
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