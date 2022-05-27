Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ
Италия
27 мая 2022, 13:54 | Обновлено 27 мая 2022, 13:59
1481
0

Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ

Манор Соломон может продолжить карьеру в Италии

27 мая 2022, 13:54 | Обновлено 27 мая 2022, 13:59
1481
0
Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

«Торино» проявляет интерес к вингеру «Шахтера» Манору Соломону. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В «Торино» рассматривают Соломона как замену Йосипу Брекалу, который, скорее всего, покинет клуб летом. Итальянцы надеются воспользоваться тем, что «Фулхэм» выбыл из борьбы за Соломона, а другие, более именитый клубы, пока не начали работу над его трансфером.

Соломон может стать не единственным подписанием «Торино» из УПЛ нынешним летом. «Быки» близки к трансферу Артема Довбика.

По теме:
Манор СОЛОМОН: «Скорее всего, я больше не буду играть в Шахтере»
Идет из Шахтера в Каррарезе. Экс-помощник Де Дзерби возвращается в Италию
Удинезе проявляет интерес к Де Дзерби. Вариант с Болоньей более неактуален
Манор Соломон Шахтер Донецк Торино
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Синие против желтых. Сборная Украины провела двустороннюю игру
Футбол | 27 мая 2022, 06:30 1
ВИДЕО. Синие против желтых. Сборная Украины провела двустороннюю игру
ВИДЕО. Синие против желтых. Сборная Украины провела двустороннюю игру

По голу забили Роман Яремчук и Артем Довбик, и матч завершился вничью

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 27 мая 2022, 05:20 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Хоккей | 26.05.2022, 22:48
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Футбол | 27.05.2022, 12:48
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Лунин может перейти в Вильярреал, Довбик продолжит карьеру в Серии А
Футбол | 27.05.2022, 05:45
Лунин может перейти в Вильярреал, Довбик продолжит карьеру в Серии А
Лунин может перейти в Вильярреал, Довбик продолжит карьеру в Серии А
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
25.05.2022, 22:02 8
Футбол
ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»
ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»
25.05.2022, 21:41 8
Футбол
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
26.05.2022, 06:00 10
Футбол
Британский эксперт: «Не вижу шансов Джошуа победить Усика»
Британский эксперт: «Не вижу шансов Джошуа победить Усика»
26.05.2022, 17:45 1
Бокс
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
25.05.2022, 18:13 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада сделала камбэк с 0:3 и обыграла Швецию в овертайме
ЧМ по хоккею. Канада сделала камбэк с 0:3 и обыграла Швецию в овертайме
26.05.2022, 19:03 3
Хоккей
Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
26.05.2022, 14:38 9
Теннис
Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций
Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций
25.05.2022, 23:58 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем