Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ

«Торино» проявляет интерес к вингеру «Шахтера» Манору Соломону. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В «Торино» рассматривают Соломона как замену Йосипу Брекалу, который, скорее всего, покинет клуб летом. Итальянцы надеются воспользоваться тем, что «Фулхэм» выбыл из борьбы за Соломона, а другие, более именитый клубы, пока не начали работу над его трансфером.

Соломон может стать не единственным подписанием «Торино» из УПЛ нынешним летом. «Быки» близки к трансферу Артема Довбика.