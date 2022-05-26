Инсайдер: Торино заплатит за Довбика от 12 до 15 млн евро

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик в ближайшее время перейдет в «Торино».

Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, итальянский клуб заплатит за украинца от 12 до 15 миллионов евро. 50% от суммы «Днепр-1» отдаст «Митьюлланду», владеющему половиной прав на украинца. Сам форвард заключит контракт на 4 года.

Ожидается, что Довбик заменит в «Торино» основного форварда Андреа Белотти, который покинет клуб.

В покупке Артема лично заинтересован главный тренер «Торино». Иван Юрич – хорват, и всю необходимую информацию собрал у своего соотечественника Игоря Йовичевича. Тот справедливо расхвалил все добродетели Довбика.