Инсайдер: Торино заплатит за Довбика от 12 до 15 млн евро
Украинский форвард в ближайшее время станет игроком итальянского клуба
Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик в ближайшее время перейдет в «Торино».
Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, итальянский клуб заплатит за украинца от 12 до 15 миллионов евро. 50% от суммы «Днепр-1» отдаст «Митьюлланду», владеющему половиной прав на украинца. Сам форвард заключит контракт на 4 года.
Ожидается, что Довбик заменит в «Торино» основного форварда Андреа Белотти, который покинет клуб.
В покупке Артема лично заинтересован главный тренер «Торино». Иван Юрич – хорват, и всю необходимую информацию собрал у своего соотечественника Игоря Йовичевича. Тот справедливо расхвалил все добродетели Довбика.
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