Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Инсайдер: Торино заплатит за Довбика от 12 до 15 млн евро
Италия
26 мая 2022, 14:28 |
204
0

Инсайдер: Торино заплатит за Довбика от 12 до 15 млн евро

Украинский форвард в ближайшее время станет игроком итальянского клуба

26 мая 2022, 14:28 |
204
0
Инсайдер: Торино заплатит за Довбика от 12 до 15 млн евро
СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик в ближайшее время перейдет в «Торино».

Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, итальянский клуб заплатит за украинца от 12 до 15 миллионов евро. 50% от суммы «Днепр-1» отдаст «Митьюлланду», владеющему половиной прав на украинца. Сам форвард заключит контракт на 4 года.

Ожидается, что Довбик заменит в «Торино» основного форварда Андреа Белотти, который покинет клуб.

В покупке Артема лично заинтересован главный тренер «Торино». Иван Юрич – хорват, и всю необходимую информацию собрал у своего соотечественника Игоря Йовичевича. Тот справедливо расхвалил все добродетели Довбика.

По теме:
Ман Юнайтед подготовил 70 млн евро за лучшего игрока Бундеслиги
Челси нашел замену Рюдигеру в Ювентусе
Экс-хавбек Шахтера близок к переходу в стан чемпиона Турции
трансферы Торино Артем Довбик Днепр-1 трансферы Серии A трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
Футбол | 25 мая 2022, 22:02 3
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»

Российский комментатор рассказал об ужасах так называемой «мобилизации»

Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
Война | 26 мая 2022, 04:35 0
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории

Часть западных политиков предлагают Украине отдать территории ради мира

Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Футбол | 26.05.2022, 06:00
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
ДОЛГОПОЛОВ: «Пускай эти европейские страны свои территории отдадут»
Теннис | 26.05.2022, 07:58
ДОЛГОПОЛОВ: «Пускай эти европейские страны свои территории отдадут»
ДОЛГОПОЛОВ: «Пускай эти европейские страны свои территории отдадут»
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Футбол | 26.05.2022, 04:11
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций
Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций
25.05.2022, 23:58 18
Футбол
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
25.05.2022, 13:50 7
Футбол
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
25.05.2022, 07:23 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
25.05.2022, 14:18 1
Хоккей
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
24.05.2022, 18:21 5
Теннис
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
26.05.2022, 07:00 1
Футбол
Мощный супертяж. Известен один из спарринг-партнеров Усика
Мощный супертяж. Известен один из спарринг-партнеров Усика
24.05.2022, 21:11
Бокс
ЧМ по хоккею. Канада завершила группу разгромом, Финляндия обыграла Чехию
ЧМ по хоккею. Канада завершила группу разгромом, Финляндия обыграла Чехию
24.05.2022, 22:38
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем