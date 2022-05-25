Днепр-1 хочет получить за Довбика 12 миллионов евро

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик в летнее трансферное окно может стать игроком «Торино». Итальянский клуб следит за Довбиком на протяжении полугода. Трансфером занимается спортивный директор клуба Давиде Вагнати. По его мнению, силовой стиль Довбика, подходит для игры, которую ставит команде Иван Юрич.

Сообщается, что «Днепр-1» хочет получить за форварда 12 миллионов евро. Стороны находятся на финальной стадии переговоров. «Торино» выиграл борьбу за украинца у «Болоньи» и «Удинезе». Но пока соглашение не подписано.

Отметим, что ранее агент Довбика Алексей Люндовский подтвердил, что «Торино» проявляет большой интерес к подписанию игрока.