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Украина. Премьер лига
25 мая 2022, 23:44 | Обновлено 26 мая 2022, 00:04
533
0

Днепр-1 хочет получить за Довбика 12 миллионов евро

Артем Довбик может перейти в «Торино»

25 мая 2022, 23:44 | Обновлено 26 мая 2022, 00:04
533
0
Днепр-1 хочет получить за Довбика 12 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик в летнее трансферное окно может стать игроком «Торино». Итальянский клуб следит за Довбиком на протяжении полугода. Трансфером занимается спортивный директор клуба Давиде Вагнати. По его мнению, силовой стиль Довбика, подходит для игры, которую ставит команде Иван Юрич.

Сообщается, что «Днепр-1» хочет получить за форварда 12 миллионов евро. Стороны находятся на финальной стадии переговоров. «Торино» выиграл борьбу за украинца у «Болоньи» и «Удинезе». Но пока соглашение не подписано.

Отметим, что ранее агент Довбика Алексей Люндовский подтвердил, что «Торино» проявляет большой интерес к подписанию игрока.

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Артем Довбик Днепр-1 Торино
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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