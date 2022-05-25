Агент Довбика подтвердил интерес Торино. Трансфер на продвинутой стадии

Агент Алексей Люндовский подтвердил, что форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в итальянский «Торино».

Игрок уже побывал на базе клуба.

– Считать «Торино» — главным претендентом на Довбика, а трансфер – приближающимся к финишу?

– Можно сказать, что «Торино» проявляет большой интерес к Артему. Этот клуб действительно хочет видеть на острие атак Довбика. Хорватский специалист Иван Юрич, возглавляющий «Торино», постоянно на контакте со своим земляком Игорем Йовичевичем, главным тренером «Днепра-1». Об этом трансфере как свершившемся пока еще рано говорить, однако могу сказать, что трансфер – на продвинутой стадии. Также не оставляют попыток подписать Артема другие итальянские клубы, а еще есть интерес из Премьер-лиги Англии.

– Когда ждать конкретики относительно перехода Довбика?

– Это переговорный процесс, по итогам которого должны достичь договоренности два клуба и лично Артем Довбик. Если все стороны будут удовлетворены, тогда и объявим о трансфере как о совершенном. Могу в который раз подтвердить: желание Артема Довбика — играть в одном из топ-чемпионатов Европы. Над этим и работает его команда совместно с СК «Днепр-1».