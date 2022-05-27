Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины

Следующий футбольный сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины. Об этом пишут сразу несколько украинских спортивных журналистов.

Сообщается, что такая директива идет от главы государства Владимира Зеленского, который дал понять, что исключений по выезду за границу не будут делать. Также говорится, что это решение поддерживает и большинство клубов УПЛ.

Теперь клубы должны принять этот вариант как рабочий. Планирование следующего сезона будет проходить совместно с Министерством Обороны, которое должно дать четко понять – где играть безопасно: только в Киеве, потому что город лучше других защищен от ракетных ударов или на западе страны.

Читайте также Почему возможное проведение УПЛ за пределами Украины – неправильное решение

Также прорабатываются четкий алгоритм как действовать во время тревоги и угрозы воздушного удара. Скорее всего, в таком случае матч будут прерывать, а команды будут ждать в раздевалке. Если тревога затягивается – доиграют условно на следующий день.

Начинать чемпионат будут ориентировочно с августа. Или с конца июля, если отработают механизм и будут иметь время для полноценного собрания. Все матчи в военное время будут проходить без присутствия зрителей на трибунах.