Почему возможное проведение УПЛ за пределами Украины – неправильное решение

Российское военное вторжение на суверенную территорию Украины привело к масштабным бедам и катастрофам. На их фоне невозможность доиграть регулярный сезон в украинской Премьер-лиге оказалась вещью абсолютно пустяковой. То, что было бы невероятным форс-мажором при обычных условиях жизни, сейчас, когда в Украине продолжается война, должно расцениваться исключительно, как сущая мелочь.

Решение УПЛ и УАФ остановить розыгрыш сезона и фактически оставить чемпионский титул неразыгранным – абсолютно правильное, если не сказать единственно правильное. Однако в ближайшем будущем руководству нашего футбола предстоит отыскать ответы на, пожалуй, куда более сложные вопросы. Один из таковых – что делать со следующим сезоном в отечественном профессиональном футболе.

Неофициально сейчас обговаривается ряд возможностей, наиболее резонансной из которых является, конечно же, проведение УПЛ-2022/23 за пределами Украины. Среди локаций называются Польша и Турция, причем вторая видится даже более предпочтительной из-за мягкого климата и невероятно развитой целевой инфраструктуры. Сторонники старта нового сезона за пределами Украины выступают за то, чтобы наши полпреды в еврокубках (прежде всего, «Шахтер» и «Динамо») поделились частью средств, причитающихся им от УЕФА, с другими клубами, что в теории якобы позволило бы последним оплатить аренду жилья, тренировочных мощностей и стадионов в той же Турции, а еще обеспечить выполнение минимально возможных контрактных условий перед футболистами и персоналом.

Но в этой связи нужно все-таки разделять фантазии от реальности. Например, президент «Колоса» Андрей Засуха четко понимает ситуацию, о чем успел высказаться. Он заявил, что на текущий момент Украине, прежде всего, нужно заботиться о развитии военной инфраструктуры, а не инвестировать «свободные» деньги в футбол. Более того, нужно понимать, что подобные инвестиции будут де-факто происходить в экономику и развитие другой страны (Турции/Польши/…), что никак не будет способствовать становлению на ноги отечественной инфраструктуры, предприятий, сферы услуг и т.п.

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Получается, что выезд в условную Турцию для проведения осенней (а за ней может последовать и весенняя, ибо глупо начинать, не понимая, как все потом можно будет закончить) части сезона УПЛ теоретически сыграет на руку исключительно пяти украинским клубам, которые должны будут сыграть в еврокубках. Хотя бы тем, что обеспечит «Шахтеру», «Динамо», «Днепру-1», «Заре» и «Ворскле» хоть какой-то уровень соревновательной практики перед встречами с континентальными оппонентами. В остальном спешить именно в конце лета или в начале осени со стартом нового сезона в УПЛ не имеет ни малейшего смысла. У страны и общества сейчас совершенно иные приоритеты.

Если до войны в УПЛ существовала проблема с выгодной продажей телевизионных прав, которую часто завязывали вокруг единого телепула, то сейчас поднимать этот вопрос вряд ли стоит вообще. Если до войны украинские стадионы собирали на матчах без участия грандов по 2-3 тысячи зрителей максимум, а на игры с «Шахтером» и «Динамо» выбиралось до 10 тысяч на трибуны, то в условной Турции арены будут пустовать, как на сборах. Более того, несложно предположить, что телетрансляции матчей УПЛ также не будут пользоваться популярностью, и причин для этого масса. Ключевые – падение доходов населения, необходимость периодически спускаться в укрытия, когда звучат сигналы воздушной тревоги, а также концентрация людей на более насущных вопросах. Банально, но интерес к профессиональному футболу в Украине, который и ранее нельзя было сопоставлять с ключевыми лигами Европы, с началом войны откатился во второй-третий, если не дальше, десяток в огромном списке общественных приоритетов. И это логично. А вот тратить, как раньше, миллионы гривен на организацию телетрансляций, которые будут де-факто невостребованными или маловостребованными – наоборот, совсем нелогично.

Утверждать, что проведение осенней части УПЛ в условной Турции поможет отечественному футболу сохранить максимальное количество профессиональных клубов также вряд ли приходится. Потому как, а что тогда делать с командами из Первой лиги? Из Второй лиги? Их тоже нужно забирать в Турцию или Польшу, чтобы сезон имел хоть какое-то подобие соревновательного принципа? Если да, то за чьи деньги? Если да, то как быть с военным положением и запретом на выезд военнообязанных в возрасте от 18 до 60? Переписывать «на коленке» законы только под профессиональный футбол? Хм, но ведь в стране есть куда более значимые для общества с точки зрения экономики профессии, беспрепятственный выезд за границу представителей которых может сослужить Украине лучшую службу, чем огромное количество футболистов и сопровождающего их персонала. Да и вообще вводить какие-то исключения в нынешней ситуации – вопрос крайне болезненный и сложный…

Выходит, что старт УПЛ в конце лета или в начале осени – это, прежде всего, своего рода помощь для наших участников в еврокубках, которым, к слову, вновь-таки, придется получать спецразрешения от правительства на выезд за границу для проведения этих матчей, согласно нынешнего законодательства. А это всего-навсего пять команд. И от силы пару десятков матчей. В таком случае куда проще, если все наши еврокубковые полпреды изначально отпросятся на какое-то время в заграничный вояж, где организуют своего рода «междусобойчик» в один или несколько кругов, поддерживая форму подобным образом.

Всем остальным сейчас нужно максимальное количество времени, средств и сил посвящать укреплению обороноспособности Украины и восстановлению ее экономики. Это ключевое, что имеет ныне значение. А профессиональный футбол, равно как и многое из того, что уже было повреждено или потеряно государством и его гражданами, общество обязательно и очень быстро восстановит. После победы. Ведь главное сейчас для каждого украинца – это жизнь и свобода, а время подумать об интересах и забавах еще обязательно наступит. Вот тогда и будем делать это с максимальной серьезностью и фокусировкой. На своей земле, в своей стране и по своим правилам!