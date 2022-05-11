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  4. Президент Колоса: «Проводить УПЛ в Польше или Турции? Это невозможно»
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 18:05 |
142
0

Президент Колоса: «Проводить УПЛ в Польше или Турции? Это невозможно»

Андрей Засуха рассказал о ситуации в клубе

11 мая 2022, 18:05 |
142
0
Президент Колоса: «Проводить УПЛ в Польше или Турции? Это невозможно»
koloskovalivka.com

Президент «Колоса» Андрей Засуха рассказал о ситуации в клубе, а также выразил сомнение, что чемпионат Украины можно проводить в другой стране.

«Мы просидели здесь на базе. Под бассейном прятались, когда летало. Успокаивали бразильцев, говоривших: «О, летит». Месяц жили здесь. Потом все адаптировались к ситуации, к этой бесчеловечной обстановке в Украине. Легионерам мы помогли уехать».

«Мы не приостановили контракты с футболистами, а платим 30% от заработной платы. Ни одного месяца мы не пропустили. Я благодарен, что они с пониманием отнеслись к этому. Они являются частью процесса, называемого войной и горем в Украине».

«Как можно забрать футбол из Украины? Мы тогда станем Приднестровьем и начнем на лошадях ездить. Эти звери... Даже не могу их зверями назвать, потому что у зверей есть какие-то порядки и инстинкты. Эта нечисть забрала у нас нормальную и мирную жизнь. Мы сейчас хотим идти у них на поводу – забрать футбол и куда его вывозить? Я не думаю».

«Перенести в Турцию, Польшу? Нет, это невозможно. Мы должны развивать военную инфраструктуру, ВСУ. Нужно работать над этим, а параллельно над футболом. Пусть уровень футбола упадет, пусть у нас не будет легионеров, но мы будем воспитывать наших детей, которые будут играть в Украине», - сказал Засуха.

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Колос Ковалевка Андрей Засуха чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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