Президент Колоса: «Проводить УПЛ в Польше или Турции? Это невозможно»

Президент «Колоса» Андрей Засуха рассказал о ситуации в клубе, а также выразил сомнение, что чемпионат Украины можно проводить в другой стране.

«Мы просидели здесь на базе. Под бассейном прятались, когда летало. Успокаивали бразильцев, говоривших: «О, летит». Месяц жили здесь. Потом все адаптировались к ситуации, к этой бесчеловечной обстановке в Украине. Легионерам мы помогли уехать».

«Мы не приостановили контракты с футболистами, а платим 30% от заработной платы. Ни одного месяца мы не пропустили. Я благодарен, что они с пониманием отнеслись к этому. Они являются частью процесса, называемого войной и горем в Украине».

«Как можно забрать футбол из Украины? Мы тогда станем Приднестровьем и начнем на лошадях ездить. Эти звери... Даже не могу их зверями назвать, потому что у зверей есть какие-то порядки и инстинкты. Эта нечисть забрала у нас нормальную и мирную жизнь. Мы сейчас хотим идти у них на поводу – забрать футбол и куда его вывозить? Я не думаю».

«Перенести в Турцию, Польшу? Нет, это невозможно. Мы должны развивать военную инфраструктуру, ВСУ. Нужно работать над этим, а параллельно над футболом. Пусть уровень футбола упадет, пусть у нас не будет легионеров, но мы будем воспитывать наших детей, которые будут играть в Украине», - сказал Засуха.