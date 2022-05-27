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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 23:24 |
1177
3

Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»

Журналист считает, что Александр Ярославский сейчас не имеет отношения к клубу

27 мая 2022, 23:24 |
1177
3
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
metalist.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, президент «Металлиста» Александр Ярославский отошел от дел в харьковском клубе.

«За судьбу «Металлиста» сейчас отвечает исключительно Евгений Красников. Ярославский, насколько я знаю, участия в проекте «Металлист» не принимает, отношения к клубу не имеет».

«Охладел Ярославский к футболу», - сказал Цыганык.

При этом вице-президент клуба Евгений Красников заявил, что Ярославский продолжает финансировать харьковчан.

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Металлист Харьков Александр Ярославский Игорь Цыганык Евгений Красников
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 3
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Октавий Фландрийский
А действительно, для чего сейчас Ярославскому, который отправил на тот свет невинного человека, заниматься футболом? Тем более, в Украину ему возвращаться нельзя - упекут на нары, 100 процентово.
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+3
nivava
На таких, як ти, олегпрок. Прочитав поміж рядків, ні-уйя непойняв, тай пішов спати...
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0
Олег Прок
Интересно, на каких лохов это рассчитано? 
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-3
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