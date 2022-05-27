Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Журналист считает, что Александр Ярославский сейчас не имеет отношения к клубу
По информации журналиста Игоря Цыганыка, президент «Металлиста» Александр Ярославский отошел от дел в харьковском клубе.
«За судьбу «Металлиста» сейчас отвечает исключительно Евгений Красников. Ярославский, насколько я знаю, участия в проекте «Металлист» не принимает, отношения к клубу не имеет».
«Охладел Ярославский к футболу», - сказал Цыганык.
При этом вице-президент клуба Евгений Красников заявил, что Ярославский продолжает финансировать харьковчан.
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