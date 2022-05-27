Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»

По информации журналиста Игоря Цыганыка, президент «Металлиста» Александр Ярославский отошел от дел в харьковском клубе.

«За судьбу «Металлиста» сейчас отвечает исключительно Евгений Красников. Ярославский, насколько я знаю, участия в проекте «Металлист» не принимает, отношения к клубу не имеет».

«Охладел Ярославский к футболу», - сказал Цыганык.

При этом вице-президент клуба Евгений Красников заявил, что Ярославский продолжает финансировать харьковчан.