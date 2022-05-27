Евгений КРАСНИКОВ: «Металлист готовится к выступлению в УПЛ»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников подтвердил, что клуб готов выступать в УПЛ в случае старта сезона, а также рассказал об источнике финансирования.

— Команда находится в Турции, проходит сборы, играет товарищеские матчи и готовится к выступлению в Премьер-Лиге. С первого дня часть работников клуба, которые не эвакуировались, находятся на территории клуба - им предоставлены безопасное место в случае артобстрелов, проживание, питание и все необходимые бытовые условия.

Единственное подразделение клуба, которое сейчас не работает — это детско-юношеская футбольная Академия «Металлист». Но это связано с тем, что Харьков подвергается артиллерийским и ракетным обстрелам.

Что касается высказывания Игоря Цыганыка, то я действительно остался в Харькове и несу полную ответственность за футбольный клуб «Металлист». Изначально, а именно 24 февраля, нами было принято решение передать мне управление клубом на время боевых действий на территории Украины. Но не финансирование.

Я говорил раньше и повторю сейчас. Александр Ярославский полностью финансирует футбольный клуб «Металлист». Никаких дополнительных источников финансирования никогда не было и нет.