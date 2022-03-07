Миколенко - в запасе Эвертона на матч АПЛ

Сегодня в 22:00 начнется матч чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном».
Украинский защитник Виталий Миколенко остался в запасе. «Эвертон» из-за последних неудач оказался на 17-м месте в одном пункте от зоны вылета.
Your team to take on Tottenham Hotspur! 💪#TOTEVE pic.twitter.com/o8ddRGnEEL— Everton (@Everton) March 7, 2022
Источник — Sport.ua
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