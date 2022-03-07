УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Очень плохо. Эвертон пропустил 5 голов, Миколенко вышел на замену

Ливерпульская команда около зоны вылета

  • 07.03.2022 23:53
  • 532 просмотра
  • 1 комментарий
Очень плохо. Эвертон пропустил 5 голов, Миколенко вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма» оказался провальным для «Эвертона», который проиграл со счетом 0:5 и остался над зоной вылета.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле на 60-й минуте, когда счет уже был 5:0.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Голы: Кин, 14 (в свои ворота), Сон, 17, Кейн, 37, 55, Регилон, 46

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    pol-55, 08.03.2022 00:31
    0
    Може Конте зрозуміє що в центрі повинні грати Даєр з Санчесом і грати на Г.Кейна а він дасть результат.
    Микола вийшов під оплески трибун,раз у нього забрали мяч,раз він подав у штрафну,ні одного відбору,але і не помилявся,продовження атак йшло не через його фланг.
    А саме тяжко(псих-но) в цьому матчі було Аллі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности