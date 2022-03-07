Очень плохо. Эвертон пропустил 5 голов, Миколенко вышел на замену

Матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма» оказался провальным для «Эвертона», который проиграл со счетом 0:5 и остался над зоной вылета.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле на 60-й минуте, когда счет уже был 5:0.
Чемпионат Англии. 28-й тур
Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Голы: Кин, 14 (в свои ворота), Сон, 17, Кейн, 37, 55, Регилон, 46
Источник — Sport.ua
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Микола вийшов під оплески трибун,раз у нього забрали мяч,раз він подав у штрафну,ні одного відбору,але і не помилявся,продовження атак йшло не через його фланг.
А саме тяжко(псих-но) в цьому матчі було Аллі.
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