Очень плохо. Эвертон пропустил 5 голов, Миколенко вышел на замену

Матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма» оказался провальным для «Эвертона», который проиграл со счетом 0:5 и остался над зоной вылета.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле на 60-й минуте, когда счет уже был 5:0.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Тоттенхэм - Эвертон 5:0

Голы: Кин, 14 (в свои ворота), Сон, 17, Кейн, 37, 55, Регилон, 46