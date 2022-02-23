Украина выиграла турнир в Турции, спортивный мир реагирует на агрессию РФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 февраля.
1A. Женская сборная Украины выиграла международный турнир в Турции
В матче 3-го тура подопечные Луиса Кортеса победили Болгарию со счетом 2:0
1B. КОРТЕС: «Украина выиграла все три поединка и не пропустила ни одного мяча»
Главный тренер женской сборной Украины прокомментировал триумф в Турции
2A. Комфортная победа синих. Челси обыграл Лилль в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Команда Томаса Тухеля сделала уверенный шаг к выходу в следующую стадию евротурнира
2B. Влаховичу ответил Парехо. Вильярреал и Ювентус разошлись миром в ЛЧ
Команды обменялись забитыми голами в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов
3. Металлист обыграл чемпионов Таджикистана в контрольном матче
Команда Александра Кучера провела предпоследний спарринг на сборах
4A. ЗИНЧЕНКО: «Моя страна принадлежит украинцам, мы своего не отдадим!»
Игрок «Манчестер Сити» выразил свою позицию
4B. Роман ЗОЗУЛЯ: «Путин – это реинкарнация Гитлера»
Украинский нападающий – о неадекватности президента РФ
5A. Ответка за агрессию. В США ввели санкции против московского клуба ЦСКА
Московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ
5B. Источник: Россию могут лишить финала Лиги чемпионов
УЕФА готов перенести решающий матч турнира из Санкт-Петербурга
6A. Ман Юнайтед отказался лететь самолетом Аэрофлота на матч Лиги чемпионов
Англичане выбрали другого перевозчика
6B. Бывший тренер Шахтера посоветовал Путину использовать пилу
Невио Скала разочарован происходящим в Украине
7. Источник: матч Юношеской лиги УЕФА Динамо – Спортинг перенесен на 9 марта
Поединок должен был состояться 2 марта в Киеве на стадионе «Динамо»
8. Нацполиция открыла дело по трансферу Хочолавы из Шахтера в Копенгаген
Украинские юристы и агенты добиваются выплаты денег от датского клуба
9. Снова Кудерметова. Костюк завершила борьбу на турнире в Дохе
Украинка проиграла парную встречу
10. Губительный хайп. Почему МЮ нужно пересмотреть свою трансферную политику
Делая ставку на готовых звезд, «красные дьяволы» отказываются от шанса на постепенный прогресс
Источник — Sport.ua
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