Украина выиграла турнир в Турции, спортивный мир реагирует на агрессию РФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 февраля.

1A. Женская сборная Украины выиграла международный турнир в Турции

В матче 3-го тура подопечные Луиса Кортеса победили Болгарию со счетом 2:0

1B. КОРТЕС: «Украина выиграла все три поединка и не пропустила ни одного мяча»

Главный тренер женской сборной Украины прокомментировал триумф в Турции

2A. Комфортная победа синих. Челси обыграл Лилль в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Команда Томаса Тухеля сделала уверенный шаг к выходу в следующую стадию евротурнира

2B. Влаховичу ответил Парехо. Вильярреал и Ювентус разошлись миром в ЛЧ

Команды обменялись забитыми голами в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

3. Металлист обыграл чемпионов Таджикистана в контрольном матче

Команда Александра Кучера провела предпоследний спарринг на сборах

4A. ЗИНЧЕНКО: «Моя страна принадлежит украинцам, мы своего не отдадим!»

Игрок «Манчестер Сити» выразил свою позицию

4B. Роман ЗОЗУЛЯ: «Путин – это реинкарнация Гитлера»

Украинский нападающий – о неадекватности президента РФ

5A. Ответка за агрессию. В США ввели санкции против московского клуба ЦСКА

Московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ

5B. Источник: Россию могут лишить финала Лиги чемпионов

УЕФА готов перенести решающий матч турнира из Санкт-Петербурга

6A. Ман Юнайтед отказался лететь самолетом Аэрофлота на матч Лиги чемпионов

Англичане выбрали другого перевозчика

6B. Бывший тренер Шахтера посоветовал Путину использовать пилу

Невио Скала разочарован происходящим в Украине

7. Источник: матч Юношеской лиги УЕФА Динамо – Спортинг перенесен на 9 марта

Поединок должен был состояться 2 марта в Киеве на стадионе «Динамо»

8. Нацполиция открыла дело по трансферу Хочолавы из Шахтера в Копенгаген

Украинские юристы и агенты добиваются выплаты денег от датского клуба

9. Снова Кудерметова. Костюк завершила борьбу на турнире в Дохе

Украинка проиграла парную встречу

10. Губительный хайп. Почему МЮ нужно пересмотреть свою трансферную политику

Делая ставку на готовых звезд, «красные дьяволы» отказываются от шанса на постепенный прогресс