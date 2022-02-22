ФОТО. ЗИНЧЕНКО: «Моя страна принадлежит украинцам, мы своего не отдадим!»

Игрок «Манчестер Сити» выразил свою позицию

  • 22.02.2022 20:52
  • 2834 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО. ЗИНЧЕНКО: «Моя страна принадлежит украинцам, мы своего не отдадим!»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на решение РФ признать независимость ОРДЛО.
 
«Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.
 
Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы своего не отдадим! Слава Украине», – написал Зинченко в инстаграме.
 
Отметим, что с 2015 по 2016 годы Александр Зинченко играл в российской «Уфе».

Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ALKOSruLKA, 22.02.2022 21:07
    +9
    Неочікувано... Молодець! ...Видно, що хоче жити в Європі а не в рассєйському мухосранську... На відміну від багатьох лаптеногих експертів, - він може порівняти : бо жив і там, і там. СЛАВА УКРАЇНІ ! Смерть ворогам!
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    Letifer, 22.02.2022 21:22
    +8
    Респект Зине! Повзрослел, осознал!
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    online
    bearman, 22.02.2022 21:16
    +6
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    AntiDinamoAnti, 22.02.2022 21:00
    +6
    Красава, це вам не сепари ломачленко і ушик
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    online
    Juzik, 22.02.2022 21:39
    0
    Сидя за бугром удобно говорить.
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    online
    Владислав Рейский, 22.02.2022 21:34
    0
    Теперь главное шоб не ездил тудысь
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    online
    Ivan Vismutenko, 22.02.2022 21:02
    -19
    Что ж Санёк вместо Уфы не поехал под Дебальцево сражаться? Как раз тогда это и было...
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    Александр Щуцкий, 22.02.2022 21:01
    -24
    Кто тебе поверит поцреот
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