ФОТО. ЗИНЧЕНКО: «Моя страна принадлежит украинцам, мы своего не отдадим!»

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на решение РФ признать независимость ОРДЛО.



«Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.



Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы своего не отдадим! Слава Украине», – написал Зинченко в инстаграме.



Отметим, что с 2015 по 2016 годы Александр Зинченко играл в российской «Уфе».

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