Бывший тренер Шахтера посоветовал Путину использовать пилу

Итальянский специалист Невио Скала, хорошо известный в Украине по работе с «Шахтером», прокомментировал ситуацию в Украине, попутно дав совет президенту РФ Владимиру Путину.

«Я чувствую невероятное разочарование и большую тревогу. Это тяжелая и очень критическая ситуация, и мы не знаем, чем она закончится. Я прожил там полтора года (на самом деле, около девяти месяцев – прим. ред.), это были прекрасные месяцы, которые я бы прожил снова. Это вторжение, безусловно, создает много проблем для людей. Может, кто-то и обрадуется происходящему, но многим придется страдать за идентичность, которую они теряют».

«Какой бы совет я дал Путину? Чтобы укоротить на шесть метров тот стол, который отдаляет его от общения с другими людьми, достаточно просто обыкновенной пилы, а она ничего не стоит».

«Я все равно верю в мир, надеюсь на него. Возможно, это будет невоинственное вторжение, может быть, эффективнее замолчать некоторые ситуации. Будем надеяться, что это скоро закончится и они найдут дипломатическое решение, которое всегда самое мудрое», - заявил Скала.

Напомним, Невио Скала работал с «Шахтером» с января по сентябрь 2002 года. Итальянец стал первым тренером, который привел «горняков» к титулу чемпиона Украины.