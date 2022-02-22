Бывший тренер Шахтера посоветовал Путину использовать пилу

Невио Скала разочарован происходящим в Украине

  • 22.02.2022 15:57
  • 5677 просмотров
  • 4 комментария
Бывший тренер Шахтера посоветовал Путину использовать пилу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Невио Скала

Итальянский специалист Невио Скала, хорошо известный в Украине по работе с «Шахтером», прокомментировал ситуацию в Украине, попутно дав совет президенту РФ Владимиру Путину.

«Я чувствую невероятное разочарование и большую тревогу. Это тяжелая и очень критическая ситуация, и мы не знаем, чем она закончится. Я прожил там полтора года (на самом деле, около девяти месяцев – прим. ред.), это были прекрасные месяцы, которые я бы прожил снова. Это вторжение, безусловно, создает много проблем для людей. Может, кто-то и обрадуется происходящему, но многим придется страдать за идентичность, которую они теряют».

«Какой бы совет я дал Путину? Чтобы укоротить на шесть метров тот стол, который отдаляет его от общения с другими людьми, достаточно просто обыкновенной пилы, а она ничего не стоит».

«Я все равно верю в мир, надеюсь на него. Возможно, это будет невоинственное вторжение, может быть, эффективнее замолчать некоторые ситуации. Будем надеяться, что это скоро закончится и они найдут дипломатическое решение, которое всегда самое мудрое», - заявил Скала.

Напомним, Невио Скала работал с «Шахтером» с января по сентябрь 2002 года. Итальянец стал первым тренером, который привел «горняков» к титулу чемпиона Украины.

Источник — Napoli Magazine

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Archie FireLion, 22.02.2022 16:07
    +10
    Лучше чай с полонием.
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    online
    Дмитрий Рыженко, 22.02.2022 16:05
    +8
    Невио , спасибо, но ты просто не знаешь .уйла. Он не умеет договариваться. Историк-херов.
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    online
    Trollface, 22.02.2022 16:52
    +1
    Путину и новичек подойдет.
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    online
    potemkin78, 22.02.2022 16:14
    -10
    Невио чтоб не неси подобную чушь съезди на Донбасс-арену, а ещё лучше проведи там матч, между Шахтёром и любым итальянским клубом. удачи
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