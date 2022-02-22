Челси
2 : 0
Лилль
22.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Комфортная победа синих. Челси обыграл Лилль в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Команда Томаса Тухеля сделала уверенный шаг к выходу в следующую стадию евротурнира

  • 22.02.2022 23:52
  • 264 просмотра
  • 0 комментариев
Комфортная победа синих. Челси обыграл Лилль в первом матче 1/8 финала ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» на своем поле обыграл «Лилль» со счетом 2:0.

«Синие» начали встречу в высоком темпе и уже на 4-й минуте отличный момент не реализовал Хаверц, который после прострела Аспиликуэты из пределов вратарской пробил выше ворот. Вскоре тот же Хаверц бил из пределов штрафной: на этот раз свою команду выручил Жардим. А через несколько мгновений форвард с третьей попытки таки отправил мяч в ворота, головой замкнув навес с углового.

Пропустив быстрый гол, «доги» попытались сразу перевести игру к штрафной соперников, но до опасных моментов у ворот «Челси» дело не доходило. Хозяева поля уверенно сдерживали наступательный порыв команды Жослена Гурвеннека, периодически организовывая довольно острые контратаки. А ближе к перерыву «синие» сбили темп матча, установив контроль над мячом. В целом, в первом тайме было совсем немного опасных моментов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Начало второй половины встречи также прошло под аккомпанемент атак «Челси». Неприятностей тренерскому штабу Томаса Тухеля добавили травмы Матео Ковачича и Хакима Зиеша, которые вынуждены были досрочно покинуть поле. В середине второй 45-минутки «синие» провели образцовую контратаку, которую на высокой скорости разогнал Канте. Француз добежал до штрафной «Лилля» и сделал передачу на Пулишича, который точно пробил мимо голкипера.

Ситуация для гостей стала критичной, и они начали искать пути к штрафной соперников. Но с созданием остроты у «догов» по-прежнему возникали проблемы, а хозяева поля уверенно играли на разрушение атак французов. Отметим в этом плане действия Тьяго Силвы, который постоянно «перекусывал» попытки футболистов «Лилля» выйти на ударную позицию. А после замены Ренато Саншеша проблемы с созиданием у «догов» только усугубились.

Хозяева поля довели встречу до победного окончания и стали намного ближе к выходу в четвертьфинал. Ответный матч «Челси» и «Лилль» проведут 16-го марта.

Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Челси» – «Лилль» – 2:0

Хаверц (8), Пулишич (63)

Лофтус-Чик (83) – Бен-Арфа (87)

«Челси»: Менди, Рюдигер, Алонсо (Сарр, 80), Кристенсен, Тьяго Силва, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 51), Пулишич (Вернер, 80), Зиеш (Сауль, 60), Аспиликуэта, Хаверц

«Лилль»: Жардим, Челик, Джало (Гудмундссон, 76), Ботман, Фонте, Бамба, Шека, Дэвид (Жегрова, 81), Саншеш (Бен-Арфа, 81), Андре, Онана (Йылмаз, 65)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

ЧЕЛСИ - ЛИЛЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности