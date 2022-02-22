Комфортная победа синих. Челси обыграл Лилль в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» на своем поле обыграл «Лилль» со счетом 2:0.

«Синие» начали встречу в высоком темпе и уже на 4-й минуте отличный момент не реализовал Хаверц, который после прострела Аспиликуэты из пределов вратарской пробил выше ворот. Вскоре тот же Хаверц бил из пределов штрафной: на этот раз свою команду выручил Жардим. А через несколько мгновений форвард с третьей попытки таки отправил мяч в ворота, головой замкнув навес с углового.

Пропустив быстрый гол, «доги» попытались сразу перевести игру к штрафной соперников, но до опасных моментов у ворот «Челси» дело не доходило. Хозяева поля уверенно сдерживали наступательный порыв команды Жослена Гурвеннека, периодически организовывая довольно острые контратаки. А ближе к перерыву «синие» сбили темп матча, установив контроль над мячом. В целом, в первом тайме было совсем немного опасных моментов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Начало второй половины встречи также прошло под аккомпанемент атак «Челси». Неприятностей тренерскому штабу Томаса Тухеля добавили травмы Матео Ковачича и Хакима Зиеша, которые вынуждены были досрочно покинуть поле. В середине второй 45-минутки «синие» провели образцовую контратаку, которую на высокой скорости разогнал Канте. Француз добежал до штрафной «Лилля» и сделал передачу на Пулишича, который точно пробил мимо голкипера.

Ситуация для гостей стала критичной, и они начали искать пути к штрафной соперников. Но с созданием остроты у «догов» по-прежнему возникали проблемы, а хозяева поля уверенно играли на разрушение атак французов. Отметим в этом плане действия Тьяго Силвы, который постоянно «перекусывал» попытки футболистов «Лилля» выйти на ударную позицию. А после замены Ренато Саншеша проблемы с созиданием у «догов» только усугубились.

Хозяева поля довели встречу до победного окончания и стали намного ближе к выходу в четвертьфинал. Ответный матч «Челси» и «Лилль» проведут 16-го марта.

Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Челси» – «Лилль» – 2:0

Хаверц (8), Пулишич (63)

Лофтус-Чик (83) – Бен-Арфа (87)

«Челси»: Менди, Рюдигер, Алонсо (Сарр, 80), Кристенсен, Тьяго Силва, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 51), Пулишич (Вернер, 80), Зиеш (Сауль, 60), Аспиликуэта, Хаверц

«Лилль»: Жардим, Челик, Джало (Гудмундссон, 76), Ботман, Фонте, Бамба, Шека, Дэвид (Жегрова, 81), Саншеш (Бен-Арфа, 81), Андре, Онана (Йылмаз, 65)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

ЧЕЛСИ - ЛИЛЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА