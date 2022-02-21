Челси
0 : 0
Лилль
22.02.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси – Лилль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 21.02.2022 15:29
  • 70 просмотров
  • 0 комментариев
Челси – Лилль. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Челси» и «Лилль». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Для лондонского клуба в феврале настала пора ответственных матчей. В первой половине месяца «синие» удачно выступили на клубном чемпионате мира, став победителями престижного турнира, а далее команду Томаса Тухеля ждут противостояние с «Лиллем» и финал Кубка английской лиги против «Ливерпуля». В минувший уик-энд «Челси» с минимальным счетом обыграл «Кристал Пэлас», вырвав победу на последних минутах.

Французский «Лилль» вышел в 1/8 финала, финишировав на первом месте группы G, в которой также выступали австрийский «Зальцбург», испанская «Севилья» и немецкий «Вольфсбург». «Бульдоги» встречались с «Челси» и в прошлом еврокубковом сезоне. Тогда команды оказались в одной группе Лиги чемпионов, и «синие» дважды обыграли «Лилль» с одинаковым счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Лилль».

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности