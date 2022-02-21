Во вторник, 22-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Челси» и «Лилль». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Для лондонского клуба в феврале настала пора ответственных матчей. В первой половине месяца «синие» удачно выступили на клубном чемпионате мира, став победителями престижного турнира, а далее команду Томаса Тухеля ждут противостояние с «Лиллем» и финал Кубка английской лиги против «Ливерпуля». В минувший уик-энд «Челси» с минимальным счетом обыграл «Кристал Пэлас», вырвав победу на последних минутах.

Французский «Лилль» вышел в 1/8 финала, финишировав на первом месте группы G, в которой также выступали австрийский «Зальцбург», испанская «Севилья» и немецкий «Вольфсбург». «Бульдоги» встречались с «Челси» и в прошлом еврокубковом сезоне. Тогда команды оказались в одной группе Лиги чемпионов, и «синие» дважды обыграли «Лилль» с одинаковым счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Лилль».