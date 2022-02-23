Челси
2 : 0
Лилль
22.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ТУХЕЛЬ: «Мы изменили структуру игры и создали блок из пяти игроков»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу в матче ЛЧ против «Лилля»

  • 23.02.2022 04:55
  • 18 просмотров
  • 0 комментариев
ТУХЕЛЬ: «Мы изменили структуру игры и создали блок из пяти игроков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0):

«Мы снова сыграли на ноль, причем совершенно заслуженно. Было непросто закрыть «Лилль», который является очень сильной командой. Не все прошло идеально, но серьезных возможностей для взятия ворот мы противнику создать не позволили и вообще выглядели надежно.

В перерыве мы изменили структуру игры, создали блок из пяти игроков. Затем пошли моменты, мы забили, но затем стали пассивными и отошли назад. С этого моменты у нас возникли небольшие проблемы. Я очень доволен игрой Канте. В последних матчах ему не хватало уверенности и интенсивности, но сегодня он сделал шаг вперед. Вы сами могли видеть, какое влияние он оказывает на игру, когда находится в форме».

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
8' ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности