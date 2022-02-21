Челси
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Лилль
22.02.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Первый соперник на пути к защите титула угрозы не представляет?

  • 21.02.2022 17:32
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Челси – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 февраля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют местный «Челси» и французский «Лилль». Стартовый свисток испанского рефери Хесуса Хиль Мансано из Дон-Бенито прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Челси


Уже больше недели прошлого с того момента, как лондонский «Челси» официально стал сильнейшей командой в мире на данный момент. Это стало известно по итогам финального поединка на Клубном чемпионате мира между коллективом Томаса Тухеля и бразильского «Палмейрас» (2:1). С тех пор «синие» уже успели сыграть один матч в национальном первенстве, обыграв в очередном лондонском дерби «Кристал Пэлас» (1:0). На этой же неделе «пенсионеров» ждет сразу два больших матча, один из которых станет финальным в текущем розыгрыше Кубка английской лиги. Однако, до игры против «Ливерпуля» «Челси» еще должен приступить к плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, где у команды как бы в самом разгаре защита титула.

В целом, динамика лондонского коллектива в последнее время достаточно стабильная. Досадное поражение произошло в середине января на поле «Манчестер Сити», что в итоге повлияло на потерю статуса второй команды в чемпионской гонке. При этом, «пенсионеры» в целом не очень любят проигрывать, что случалось с ними в этом сезоне всего четыре раза, между прочим. Помимо «горожан», сильнее «синих» был туринский «Ювентус» и «Вест Хэм», но общая картина результатов от этого менее убедительной все равно не становится.

Лилль


Противостоять «Челси» в предстоящей дуэли будет представитель французской Лиги 1, а также, наверняка, одна из главных сенсаций концовки прошлого сезона. Отобрать титул у самого «Пари Сен-Жермен» в реалиях Франции видится практически невозможным, но «догам» под руководством Кристофа Галтье удалось прийти к этому достижению за четыре сезона. Сейчас это звучит удивительно, но наставник за первый год работы чудом оставил команду в «элите» французского футбола, а уже на второй сезон сделал ее «серебряным», а затем и «золотым» призером.

Однако, Галтье уже нет на руководящем посту в «Лилле», а действующие чемпионы Франции под управлением Жослена Гурвеннека даже не пытаются делать вид, что будут бороться за защиту титула на своей 11 строчке турнирной таблице. Им бы хотя бы, для начала, выйти в стабильный «+» по разнице забитых и пропущенных мячей, а уже потом целиться в сторону больших высот. История о том, как «доги» пробились в плей-офф еще короче – в группе с «Зальцбургом», «Севильей» и «Вольфсбургом» было не так уж и сложно выйти в следующий раунд, по сравнению с другими квартетами.

Ориентировочные составы


«Челси»: Менди – Кристенсен, Рюдигер, Тиаго Силва – Алонсо, Канте, Жоржиньо, Аспиликуэта – Пулишич, Лукаку, Зийех.

«Лилль»: Грбич – Гудмендссон, Ботман, Фонте, Челик – Бамба, Шека, Андре, Веа – Дэвид, Йылмаз.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре «Челси» обеспечит себе комфортное преимущество перед выездом во Францию. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Челси» (-1,5) с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

22 февраля, вторник

«Челси» – «Лилль»
Лондон. «Стэмфорд Бридж». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
ЧЕЛСИ - ЛИЛЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Александр Снитко, Sport.ua

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