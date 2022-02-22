Женская сборная Украины выиграла международный турнир в Турции

Национальная женская сборная Украины выиграла у команды Болгарии и стала победителем международного турнира Turkish Women's Cup 2022 во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Алании.

Поединок с Болгарией стал заключительным для женской сборной Украины на соревнованиях, являющихся промежуточным этапом подготовки сине-желтых к апрельским квалификационным матчам чемпионата мира 2023 года.

После двух побед глава украинской команды Луис Кортес перетасовал состав и дал возможность проявить себя игрокам, которые имели меньше практики в течение турнира. Место в воротах заняла Санина, в линии защиты появились Деркач и Воронина, в обойму также попали Хаванская, Кочнева, Малахова и Шевчук.

Несмотря на тотальное игровое преимущество и оживленный футбол в исполнении подопечных Кортеса, первая половина встречи не изобиловала голевыми моментами. Сине-желтые полностью переигрывали своих оппонентов и строили атаки на любой вкус, но им не хватало либо точного последнего паса, либо хладнокровного и точного завершающего удара.

Случаи в середине тайма были у Калининой и Кочневой, однако голкипер болгарской сборной сначала среагировала на несильный удар Яны в дальний угол, а затем оказалась в нужном месте и совершила сейв после попытки Ирины.

Ближе к перерыву на футбольном поле начали разгораться страсти, и Шевчук после нескольких сильных ударов по ногам была вынуждена заранее завершить игру. Вместо нее вышла Глущенко. Дебютантка национальной команды уже первым прикосновением могла зажечь свою фамилию на табло, однако ее удар головой после фланговой подачи Подольской оказался неудачным.

Как и в предыдущем поединке со сборной Узбекистана, наши девушки в перерыве подправили прицел и дважды поразили ворота соперниц. Разницу в матче за сине-желтых сделали футболистки, появившиеся на поле после замен. На 58-й минуте украинки разыграли угловой, и Христюк дальним ударом из зоны левого инсайда застала врасплох вратаря сборной Болгарии. Похоже, сборная Украины расписалась в воротах оппонентов в конце встречи, но гол пришел уже с противоположного фланга. Купяк отпасовал из угла поля на Христюк, Юлия навесила в штрафную, а Глущенко ударом головой отправила мяч в сетку.

Под занавес матча сборная Болгарии имела ударную пятиминутку. В течение этого периода соперницы не реализовали сразу три опасных момента. Калинина ценой повреждения не дала забить Гоцевой, которая пробивала почти в упор. А потом за дело взялась Санина: Ирина среагировала на сильный удар Петровой, а перед этим голкиперу пригодилась стойка ворот.

Уже в компенсированное арбитром время Гирин могла оформить разгром, но проиграла очную дуэль вратарю.

Таким образом, женская сборная Украины завершила Turkish Women's Cup 2022 со стопроцентным результатом и впечатляющими показателями: 3 победы в 3 матчах, 5 забитых мячей и ни одного пропущенного.

2022 Turkish Women's Cup

3-й тур, 22 февраля

Украина – Болгария – 2:0

Голы: Христюк (58), Глущенко (90+1).

Украина: Санина, Деркач (Купьяк, 46), Шматко (к), Воронина, Подольская, Калинина, Хаванская (Христюк, 46), Кочнева (Перевозчик, 60), Малахова (Китаева, 67), Шевчук (Глущенко, 38) ), Кунина (Гирин, 60). Тренер: Луис Кортес.

Болгария: Шаханская (к), Иванова, Димитрова, Станковая, Атанасова (Димова, 70), Найденова (Желева, 84), Петрова, Динева, Георгиева (Гоцева, 60), Александрова (Пенчева, 46), Расина (Кефалова, 70). Тренер: Сильвия Радойска.

Предупреждения: Петрова (31), Атанасова (53).

22 февраля. Алания. GoldCity Sport Complex.

Результаты турнира

1-й тур, 16 февраля

10:00. Болгария – Латвия – 1:1

14:00. Узбекистан – Литва – 1:0

– Литва – 1:0 17:30. Украина – Венесуэла – 1:0

2-й тур, 19 февраля

10:00. Венесуэла – Латвия – 3:0

– Латвия – 3:0 14:00. Болгария – Литва – 2:3

– 2:3 17:30. Украина – Узбекистан – 2:0

3-й тур, 22 февраля

10:00. Литва – Латвия – 0:1

– 0:1 13:30. Украина – Болгария – 2:0

– Болгария – 2:0 17:30. Узбекистан – Венесуэла – 0:0

Турнирная таблица