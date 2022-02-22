Снова Кудерметова. Костюк завершила борьбу на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Дохе.
Во втором круге украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси проиграла третьему сеяному тандему Элиза Мертенс / Вероника Кудерметова (Бельгия / Россия).
Доха. Второй круг
Марта Костюк / Александра Саснович – Элиза Мертенс / Вероника Кудерметова – 0:6, 4:6
На прошлой неделе пара Мертенс / Кудерметова не позволила Людмиле Киченок выиграть соревнования в Дубае. В одиночном разряде россиянка выиграла восемь последних матчей против украинок.
Источник — Sport.ua
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