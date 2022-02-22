Снова Кудерметова. Костюк завершила борьбу на турнире в Дохе

Украинка проиграла парную встречу

  • 22.02.2022 21:18
  • 838 просмотров
  • 2 комментария
Снова Кудерметова. Костюк завершила борьбу на турнире в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Дохе.
 
Во втором круге украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси проиграла третьему сеяному тандему Элиза Мертенс / Вероника Кудерметова (Бельгия / Россия). 
 
Доха. Второй круг
Марта Костюк / Александра Саснович – Элиза Мертенс / Вероника Кудерметова – 0:6, 4:6

На прошлой неделе пара Мертенс / Кудерметова не позволила Людмиле Киченок выиграть соревнования в Дубае. В одиночном разряде россиянка выиграла восемь последних матчей против украинок.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    kollekciy, 22.02.2022 21:28
    +1
    Як раз Кудерметова, очок в другому сеті надарувала, якщо б вона була не з Мертенс, рахунок був би кращий. Хоча Мартина пара особливо в першому сеті були далеко не ті, які бували раніше в парі.
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    online
    Игорь Келбас, 22.02.2022 22:17
    -1
    Здесь не Кудерметова так сильна, а хороший парный игрок- Элизе Мертенс.
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