Костюк уступила в первом круге основы крупного турнира в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 1000 в Дохе.



В первом круге украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Ане Конюх из Хорватии (№52 WTA).



Доха. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:4, 5:7, 3:6



В следующем раунде хорватка сразится против четвертой сеяной Анетт Контавейт из Эстонии.

В основе Украину представят Элина Свитолина и Ангелина Калинина.