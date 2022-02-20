Костюк уступила в первом круге основы крупного турнира в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 1000 в Дохе.
В первом круге украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Ане Конюх из Хорватии (№52 WTA).
Доха. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:4, 5:7, 3:6
В следующем раунде хорватка сразится против четвертой сеяной Анетт Контавейт из Эстонии.
В основе Украину представят Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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Жахливі враження. Може, Марті варто зробити паузу перед американською серією і спробувати щось змінити?
Дуже багато питань, а відповідей немає. На жаль.
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