Костюк уступила в первом круге основы крупного турнира в Дохе

Марта проиграла экс-двадцатой ракетке мира

  • 20.02.2022 17:10
  • 509 просмотров
  • 10 комментариев
Костюк уступила в первом круге основы крупного турнира в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 1000 в Дохе.
 
В первом круге украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Ане Конюх из Хорватии (№52 WTA). 
 
Доха. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:4, 5:7, 3:6
 
В следующем раунде хорватка сразится против четвертой сеяной Анетт Контавейт из Эстонии.

В основе Украину представят Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alehandro, 20.02.2022 17:14
    +7
    Конюх - бабище конечно мощное) такую тучную б погонять по корту, в том числе и укороченными, но Марта этот элемент, похоже, забыла вовсе - её дроп-шоты это какая-то пародия
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    online
    introvert, 20.02.2022 17:16 (изменен)
    +5
    Протягом одного матчу Марта примудрилася продемонструвати зворотну еволюцію як гравця. Якщо на початку зустрічі цілком виглядала на тенісистку середини першої сотні, то під її кінець та руїна, яка залишилася від її гри, не тягнула і на третю.
    Жахливі враження. Може, Марті варто зробити паузу перед американською серією і спробувати щось змінити?
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    online
    Vlad Ltava, 20.02.2022 17:16
    +3
    Ракетка в сумці х#@ на думці . Прогресу НУЛЬ , а понтів на всі 100.
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    Spectra, 20.02.2022 17:19
    +2
    От мучилась Марта, у шейхов, довольно легко проходила квалификацию, а в основе показала бездарный теннис, если поражения от Арины простить можно, то тут нельзя. Аня куда слабее играет в мощный теннис, чем Арина, куча ошибок и довольно слабая игра у сетки. Марта звезда, играет на крупных турнирах, а поиграть 250 нельзя? На следующей недели пройдет Монтерей туда заявлена вся наше элита, а Марты нет. Если честно нет смысла расстраиваться поражению, потому что все одно и тоже, и ничего меняться в ближайшее время не будет!
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    online
    paw, 20.02.2022 17:27
    +1
    Vlad Ltava, 20.02.2022 17:16
    Ракетка в сумці х#@ на думці . Прогресу НУЛЬ , а понтів на всі 100.
    Это точно! Не в бровь, а в глаз!
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    online
    paw, 20.02.2022 17:26
    +1
    С такой игрой, какую показала Марта сегодня (про первую подачу вообще молчу), ей следует на время вообще забыть о "тысячниках" и даже "полутысячниках"!  Турниры ВТА-250 для неё сейчас - предел мечтаний, и именно на них она должна повышать своё мастерство, работая над первой подачей, игрой у сетки, разводкам по углас, по линии и так долее! Ну и надо брать хорошего амбициозного молодого тренера, не в обиду маме - она не тренер, а мама! Как-то так,друзья мои!
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    online
    dudigo78, 20.02.2022 17:22
    +1
    Марта поступово перетворюється на Еліну зразка 2021-2022 років. Просто ні про що. Ні атаки, ні захисту, купа помилок і нездатність переломити хід гри. Сумно, дуже сумно
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    Disiny7, 20.02.2022 17:27
    0
    У Марты нет собственного стиля. Постоянно подстраивается под стиль соперницы, иногда получается, но в основном это проигрышный вариант. Пора уже определяться кто ты тащилка, гарматница или интеллектуалка. Но, без толкового тренера это сделать не реально...
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    online
    vital, 20.02.2022 17:26
    0
    Занадто багато Марта на себе бере - грає лише шоломи і турніри рівня 500-1000. Що там по факту з дуплету Марти Дубай+Доха? Перший і другий раунд - очок як за календарний місяць набрала мізерну кількість. Так прогресу в рейтингу не досягнути. Чому не грати одразу з основи інтернешнели? Для чого ці виграши квалів, якщо за це дають лише декілька очок у рейтинг. Навіть якби сьогодні пройшла Конюх, то далі 4-а ракетка світу Контавейт - без шансів на успіх. Перед цим 2-а Сабаленко, те саме.
    Дуже багато питань, а відповідей немає. На жаль.
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    online
    Александр Ад, 20.02.2022 17:20
    0
    По ходу всієй гри було замітно.що Марта уступає суперниці по силі ударів,а в 2 та 3 сеті стала відставати і за влучностью.Таке враження.що вона ленується заниматися "фізікой".Їй би треба тренера по фізподготовці ,а то всі проблеми зараз на корті єлементарно від слабкісти ударів,в тому числі і при першой подачі.дуже сумно сьогодні!
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