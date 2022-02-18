Доха. Свитолина и Калинина узнали своих соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира WTA в Дохе (Катар). Своих соперниц узнали две украинки – Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Свитолина получила десятый номер посева. В первом круге украинка сыграет с Терезой Мартинцовой из Чехии.
Калинина сыграет с Вероникой Кудерметовой. В случае побед двух украинок, во втором раунде они сыграют между собой.
Также сегодня в финал квалификации в Дохе вышла Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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