Доха. Свитолина и Калинина узнали своих соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира WTA в Дохе (Катар). Своих соперниц узнали две украинки – Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Свитолина получила десятый номер посева. В первом круге украинка сыграет с Терезой Мартинцовой из Чехии.

Калинина сыграет с Вероникой Кудерметовой. В случае побед двух украинок, во втором раунде они сыграют между собой.

Также сегодня в финал квалификации в Дохе вышла Марта Костюк.