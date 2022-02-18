Доха. Свитолина и Калинина узнали своих соперниц

Во втором круге может состояться украинские дерби

  • 18.02.2022 15:40
  • 832 просмотра
  • 4 комментария
Доха. Свитолина и Калинина узнали своих соперниц
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира WTA в Дохе (Катар). Своих соперниц узнали две украинки – Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Свитолина получила десятый номер посева. В первом круге украинка сыграет с Терезой Мартинцовой из Чехии.

Калинина сыграет с Вероникой Кудерметовой. В случае побед двух украинок, во втором раунде они сыграют между собой.

Также сегодня в финал квалификации в Дохе вышла Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 18.02.2022 15:45
    +1
    Ой, не знаю, но все равно на украинское дерби шансы хорошие, даже такой Элине вполне по силам обыграть Мартинцову, а Веронику может не хватит здоровья на Доху, ждём украинское дерби, в котором будет шансы 50 на 50.
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    Spectra, 18.02.2022 15:59 (изменен)
    0
    Ясно... Маркета снялась, вот и отдохнёт Вероника......
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    online
    Vlad Ltava, 18.02.2022 16:32
    -1
    Еліні торба .
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    alekos59, 18.02.2022 16:31
    -1
    Свитолина, тебе мало ??? На помаду приехала покастрюлить ???
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